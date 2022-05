Fiscal de caso de presunta violación en Cordón: "No estoy amedrentando a la víctima"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo no estoy amedrentando a la víctima", remarcó este jueves el fiscal Raúl Iglesias, que lleva adelante el caso de una presunta violación grupal ocurrida en el Cordón. Valoró que en una reciente entrevista radial no "analizó" la causa.

"Cuando se hace una investigación de estas características a veces las cosas van mutando, y lo que parece de una forma es de otra", indicó el fiscal en diálogo con Doble Click (Del Sol). "Ha pasado que todo aparenta ser de una manera y después se cambia. Es eso nada más, yo no estoy amedrentando a la víctima, por favor, nada más lejos de eso".

"Si el fiscal analiza en vivo en radio las posibilidades de que la víctima puede incurrir en algún tipo de responsabilidad penal y hacen referencia a una normativa equivocadamente, ¿cuál sería la explicación razonable que de el fiscal que está analizando un caso de forma pública?", cuestionó el defensor de la víctima, Juan Raúl Williman, esta mañana en el mismo matutino radial. Además, dijo que el fiscal "tiene el deber de informar en primer lugar a la víctima, eventualmente, y el deber de cuidado y protección de la víctima".



"Yo no actué incorrectamente. Se me critica que fui a un programa de un periodista que tiene unas medidas cautelares entonces, ¿qué es una persona que no puede ir a hablar por ese motivo? ¿ahora me van a decir con quién puedo hablar y con quién no?", lanzó. Consideró que haber hablado con el periodista Ignacio Álvarez "generó mucha molestia en algunos grupos y muchas personas".



"No di detalles del caso, simplemente manifesté cuál era mi visión con respecto a la medida cautelar porque había un cambio en la Fiscalía y se me consultó", añadió.



Ante cuestionamientos de la defensa de la víctima de que no hubo protección hacia ella, retrucó: "Estoy tranquilo con mi consciencia y que actué de acuerdo a la ley y no violé ninguna disposición legal que protege a la víctima".



Respecto a si considera que debería haber avisado antes a la víctima que a la prensa su pedido de cambio de prisión efectiva por domiciliaria para los tres hombres imputados por este caso, señaló: "Es la opinión del abogado de la víctima. Tiene todo el derecho a opinar lo que quiera. Yo opino lo contrario".



Ante la repregunta sobre su valoración al respecto, manifestó que "era un caso ya de conocimiento público, que hasta el presidente opinó del caso". Y puntualizó: "Si ven mi historial, yo jamás tuve problemas con ninguna víctima, al contrario, hago mi trabajo a consciencia y respetando toda la normativa que tengo que respetar y amparado en mi independencia técnica que tanto se ha hablado de la cuestión; sé hasta dónde puedo ir y hasta dónde no". Sobre algunos cuestionamientos, sin dar detalles, dijo que "se pasaron de tono".

Aseguró que tras decir que el fiscal de Corte, Juan Gómez, “cede a la presión de la Intersocial Feminista” y que no se siente respaldado, nadie lo llamó desde Fiscalía General de la Nación. Consultados sobre si estos dichos le podrían traer consecuencias, retrucó: "Que yo sepa estamos en un país libre y democrático en el cual podemos expresar nuestras opiniones libremente (...) entiendo que si uno dice las cosas y después le hacen un sumario...".



También cuestionó el informe que pidió Gómez sobre los 300 casos de delitos sexuales que fueron archivados por Iglesias. "¿El fiscal de Corte ha rastreado si ha hecho esto en otros casos, si a otro fiscal lo ha sometido a investigaciones administrativas, estos pedidos de revisar sus casos?", desafió el fiscal y puntualizó que no archivó 300 casos "de una".



Contó que cuando llegó a esta Fiscalía identificó 900 casos y afirmó que había causas que "hacía dos o tres años que no se abrían, que no había ninguna evidencia útil para continuarlo".



"Yo entiendo que son casos graves, no soy insensible (...) pero no había posibilidad de continuación útil de la indagatoria porque no tenía elementos para continuar", enfatizó, y luego sostuvo que la decisión fue para "abocarse" a los casos donde sí había alguna evidencia. "La misma Fiscalía habla de la depuración, priorización, ¿pero cuando se hace se castiga al que la hace?", dijo.



Aseguró que Gómez no le cuestionó personalmente el archivo de los 300 casos y que no pidió una reunión con él. "Yo no la voy a pedir porque están claras las posiciones. ¿Qué voy a hablar con el fiscal de Corte si ya nos hemos dicho todo como quien dice?", desafió.