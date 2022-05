Nuevo fiscal del caso de presunta violación grupal pedirá sustituir prisión preventiva a imputados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Delitos Sexuales de 4° turno, Raúl Iglesias, asumió la titularidad de la causa que investiga la presunta violación grupal de una mujer en enero pasado, en el barrio Cordón, y este sábado anunció que la semana próxima solicitará una audiencia para pedir que sea sustituida la medida de prisión preventiva para los tres hombres imputados en el caso.

El caso estaba en manos de la fiscal Sylvia Lovesio y fue derivado por decisión del fiscal de Corte, Juan Gómez, a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° turno, explicó Iglesias.



Entrevistado en Teledía (Canal 4), el fiscal dijo que esta semana comenzó a tomar contacto con el caso y a estudiar la "voluminosa carpeta" que contiene todos los datos y que cabe la posibilidad de que haya más personas citadas a declarar.



Consultado por El País, Iglesias aclaró que su pedido no significa que no estuviera de acuerdo con lo actuado por Lovesio, ya que entiende que en ese momento podría existir un riesgo procesal que requiriera pedir la prisión preventiva carcelaria. Él entiende que ahora no es así y por eso solicitará el pasaje a prisión domiciliaria.

La medida que se disponga, en caso de que el juez del caso tome su pedido, deberá garantizar la seguridad de la víctima y los riesgos procesales, aclaró.



Iglesias se refirió al tiempo que duran las medidas cautelares y dijo a El País que él es partidario de que sea algo dinámico y que respete el debido proceso, además de los derechos de todos los involucrados. "Que sea por 180 días no es inamovible, va variando. Por ejemplo, si a los 90 días se resuelve que cesaron los riesgos procesales, la Fiscalía debería pedir la sustitución, porque si no está perjudicando al imputado", sostuvo.



Por otra parte, el fiscal aseguró que hasta el momento no tuvo contacto con el abogado de los jóvenes imputados por el caso de violación grupal, Martín Frustacci. El letrado, en su momento había apelado la medida de prisión domiciliaria. En esa instancia, un Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido y mantuvo la cautelar dispuesta por Lovesio.



Si el abogado solicita una audiencia, Iglesias lo recibirá. "Como recibo a todo el mundo y trabajo con abogados y ONG, academia. Siento que falta una conexión mayor", dijo a El País en referencia al trabajo de Fiscalía y la sociedad en general y sobre todo con las instituciones que tienen vínculo con las diversas causas.

La denuncia de la presunta violación grupal se conoció en enero pasado y el jueves 3 de febrero los tres jóvenes involucrados fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado. Además, a uno de ellos se lo imputó por abuso especialmente agravado en reiteración real por difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima. Todos deberán cumplir una prisión preventiva por 180 días.