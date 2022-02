Fiscal Lovesio: "No lograban esos audios desvirtuar el cúmulo de evidencia de fiscalía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A título personal, me generó mucha tristeza que jóvenes de tan corta edad, de 18 y 19 años, cometieran un delito de la magnitud y barbarie de lo que estamos hablando", declaró este viernes de mañana Sylvia Lovesio, la fiscal que investiga la denuncia de violación grupal realizada el 23 de enero por una mujer de 30 años. Tres adultos fueron imputados en las últimas horas por abuso sexual especialmente agravado.

"Quedó demostrado que dos de ellos habían abusado sexualmente de la víctima", dijo la fiscal del caso esta mañana a Informativo Sarandí. Puntualizó que la figura de abuso sexual especialmente agravado es lo mismo que señalar que la joven fue violada.

Lovesio también se refirió a la reserva de la investigación, solicitada por la defensa de la víctima que apoyó la fiscalía y que hizo lugar la juez. "Lo solicitamos porque entendimos que la víctima había sido revictimizada, que su situación había sido por demás expuesta. La víctima en el proceso penal tiene un estatus especial, donde se la debe proteger, tutelar".

"La formalización, la juez la dispone una vez que entiende que las evidencias que la fiscalía presentó constituyen semiplena prueba de que estos hechos ocurrieron", enfatizó. Además, indicó que solicitaron prisión preventiva por 180 días - que la juez hizo lugar para los tres - ante lo que consideró el "riesgo para la víctima fundamentalmente, del entorpecimiento de la investigación, el peligro para la sociedad y el peligro de fuga".



Lovesio también señaló que los audios de videos difundidos esta semana en el programa La Pecera (Azul FM) "obviamente no hicieron otra cosa que exponerla, y exponer también a los imputados". Indicó que los videos fueron grabados por uno de los mayores, ahora imputado.



El fiscal de Corte Juan Gómez ordenó una investigación penal ante la difusión de los audios en el programa radial.



"No tengo conocimiento de cuáles son los audios que se difundieron en la prensa o a través del programa radial. Previamente no los había recibido, tampoco tenía interés en tenerlos y escucharlos. Lo que sí hice, como corresponde a una investigación seria y responsable, es esperar a que las defensa los incorporara como correspondía en la investigación nuestra. Una vez que se presentaron, lo único que puedo decir es que son fragmentos de segundos. Creo que el que dura más son 40 segundos. No hay un video que filme todo lo que sucedió, sino fragmentos obviamente fuera de contexto de lo que en realidad había sucedido y de todo el cúmulo de evidencias que teníamos", dijo la fiscal.



Tras escuchar las declaraciones de los indagados y lo presentado por la defensa, para fiscalía "no lograban esos audios desvirtuar todo el cúmulo de evidencia que la fiscalía tenía en su carpeta investigativa", añadió Lovesio.



"Lamento que se haya expuesto así este caso porque nosotros debemos cuidar en primer lugar, en casos de delitos sexuales, la integridad de la víctima que ya está vulnerable, pasó por una situación de mucha violencia. Está en estado de shock, se ha visto revictimizada y perjudicada. Se ha dicho mucha cosa a nivel de la sociedad", valoró la fiscal.



La representante del Ministerio Público insistió: "Si no cuidamos el estatus de la víctima y las garantías del debido proceso, lo que estamos haciendo es dando un mensaje a las posibles víctimas, que ya les cuesta denunciar, que si denuncian van a quedar más expuestas de lo que ya quedan cuando hacen la denuncia y tienen que afrontar todo un proceso".



Ahora, la víctima está siendo evaluada. Fue derivada a psicólogo y psiquiatra, así como está asistida por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, dijo la fiscal. Se espera que "posteriormente" cuando "esté en condiciones de hacerlo", sea periciada por un psicólogo y psiquiatra del Instituto Técnico Forense (ITF). Esto, dijo, es "fundamental para el juicio oral y público que se va a seguir".



En adelante, la fiscalía continuará "recepcionando las evidencias, pruebas técnicas, científicas, pericias". En este proceso, nombró que restan las pericias psicológicas y psiquiátricas de los imputados, así como de sus celulares.



También prestará declaración la mujer de 30 años de "forma reservada" frente a la juez de garantías, como prueba anticipada, tal como establece el Código del Proceso Penal.



"Una vez que se tengan todas las evidencias completas, la fiscalía estaría en condiciones de presentar la acusación fiscal, para que luego se le de traslado a la defensa del imputado y víctima, y poder ir a juicio oral y público", indicó. En esta instancia, se van a "analizar las pruebas para obtener una sentencia de condena".