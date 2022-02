Padre de acusado por violación grupal: "Si no fuera por los videos, vaya a saber en qué cárcel estarían"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa La pecera (Azul FM) entrevistó este lunes al padre de uno los cuatro jóvenes acusados por violación en grupo quienes esperan encarcelados la realización del juicio, principalmente por el delito de abuso sexual agravado. Al menos los tres mayores de edad continúan en prisión preventiva, según ratificó un tribunal de apelaciones este viernes.

Juan Santana, padre del chico de 19 años denunciado, recreó ante el periodista Ignacio Álvarez la versión de los adolescentes. Aseguró que todo lo ocurrido durante aquella noche de fines de enero se dio "con consentimiento" de la mujer.

"Quería salir al aire porque al ver a mi hijo escrachado, quiero defenderlo", contó Santana.

Reveló que luego de la denuncia, se reunió con los involucrados para que le cuenten al detalle su versión de lo sucedido. Los jóvenes en cuestión son oriundos del departamento de Artigas. Militar retirado, Santana contó que los conoce a todos porque fue entrenador de baby fútbol de los cuatro. "Siempre traté de enseñarles valores", dijo.

Luego reveló detalles de la versión de los jóvenes. Contó que el primer encuentro entre los adolescentes y la mujer se dio el fin de semana anterior al de la denuncia. "Bailó para ellos. Para mí es normal que a una mujer le guste un hombre y baile para él", dijo, aunque en esa oportunidad no hubo intimidad de ningún tipo.

A la semana siguiente, se reencontraron y la joven comenzó a bailar con el menor de edad. Los tres mayores de edad (18, 18 y 19 años) se fueron primero del baile y más tarde llegó al apartamento el menor junto a la chica que luego formularía la denuncia. También estaba su amiga. Todos subieron al apartamento. "Ella accedió a ir a la casa con el menor y la amiga", dijo.

"¿En ese momento estaba planeado tener una orgía?", le preguntó Álvarez y Santana respondió: "No, no. No estaba planeado nada. Ellos no pensaron nada de eso. Sabían que la señora, la dama, la mujer iba con el menor. Era la novia del menor y eso se respeta. En el interior eso se respeta".

Una vez en el apartamento, la mujer y el menor intimaron en una habitación. Luego, según la versión de Santana, la joven habría quedado insatisfecha y habría dicho: "Traeme a un amigo tuyo que me cog... bien porque me quedé con ganas".

El menor procedió a llamar a otro amigo y entonces entra otro joven a la habitación. Al quitarse el pantalón, la mujer, siempre según esta versión, se habría reído del pene de este segundo adolescente. Además, el chico no logra la erección.

Fiscalía. Foto: Gerardo Pérez.

"¿Por qué no llamás a los otros y hacemos un trío?", habría propuesto entonces la mujer de acuerdo a Santana. "Ahí vienen los otros dos. Viene mi hijo y otro más", contó y sería este último joven quien le habría practicado sexo oral a la chica mientras los demás se reían en habitación.

"Mi hijo se fue del cuarto pero los demás se quedaron y se reían. Bien de pajer...No la agarramos, ni la tocamos. Nosotros nos reíamos nada más", contaron los chicos a Santana.

Sobre las grabaciones que hizo uno de los jóvenes, Santana dijo que la mujer era consciente de los videos y miraba a la cámara.

"Lo único que hicieron estos pajer... fue estar ahí riéndose. Estaban eufóricos porque habían agarrado a una mujer de 30 años. Para que veas la inocencia de ellos"; relató Santana.

Según Santana, el enojo de la mujer se precipitó porque su hijo, que no estaba en la habitación le abrió la puerta de calle a su amiga.

"¡Cómo la vas a dejar ir!", habría recriminado luego la chica y le habría pegado una cachetada al hijo de Santana. Finalmente, fue otro de los jóvenes quien le abrió la puerta de calle.

"Nuestros hijos no son ningún terrateniente. Mi hijo es hijo de milico retirado. El otro es hijo de cañero y hay otro que no tiene trabajo y está vendiendo las cosas para pagar el abogado", contó Santana.

Los jóvenes mayores de edad aguardan en prisión en un penal del Interior del país mientras el menor está en su casa a la espera del juicio. Santana criticó la ley de violencia de género. "Si no hubieran esas filmaciones (por los videos grabados por los jóvenes), nuestros hijos estarían de pata y mano vaya a saber en qué cárcel", dijo.