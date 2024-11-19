Dos salteños se disfrazaron de enfermeros y robaron una casa de cambio en Concordia

Dos salteños disfrazados de enfermeros asaltaron el 22 de octubre de este año una casa de cambio informal en la ciudad argentina de Concordia. Ambos fueron detenidos. También cayó un cómplice argentino. Los tres esperan ahora ser juzgados por la Justicia del vecino país.

A fines de octubre, la Policía uruguaya fue contactada por sus pares de Concordia para la identificación de dos salteños sospechosos de haber participado en el asalto a la casa de cambio. A partir de allí, efectivos de Investigaciones de la Policía de Salto comenzaron a trabajar y dieron con la ubicación de ambos asaltantes.

Uno de ellos tiene dos antecedentes penales por violación de domicilio y hurto. El otro posee legajo criminal por dos hurtos y por privación de libertad.

Posteriormente, la Policía argentina se contactó con Interpol Uruguay para que les diera captura en el marco de pedidos formales realizados por la Justicia del vecino país.

Días atrás, oficiales de Interpol Uruguay capturaron en Salto a uno de los asaltantes. El otro intentó huir por el puente que une esa ciudad uruguaya con Concordia, señalaron fuentes policiales a El País.

Un jerarca de la Policía uruguaya informó a la Policía de Concordia que el delincuente prófugo tenía intenciones de cruzar el puente internacional Salto-Concordia tras saberse buscado en Uruguay.

Después de un rápido operativo montado por la Gendarmería, el rapiñero fue capturado en la cabecera del puente en territorio argentino.

“Fue sorprendente cuando en horas de la siesta, uno de los malvivientes intentó cruzar la frontera por el puente. Ahí mismo fue detenido por personal de Gendarmería”, explicó a la prensa local el jefe de Investigaciones de la Policía de Concordia, el comisario Miguel Martina.

En la detención del segundo delincuente salteño, la Gendarmería decomisó un auto y varias prendas de vestir que fueron incorporadas como evidencia en la causa.

En tanto, el fiscal de Concordia, Martín Núñez, ordenó el análisis de los celulares confiscados, lo cual permitió recabar información clave para conocer el funcionamiento de la gavilla.

Un tercer involucrado

El portal Salto al Día informó el miércoles 13 pasado que también fue detenido un tercer individuo, un ciudadano argentino que vive en Concordia y que no habría tenido un rol directo en el atraco. Su participación se limitó a sacar en un vehículo a los dos salteños del lugar del asalto —la casa de cambio informal ubicada en la calle San Juan de la ciudad argentina.

El delincuente vivía en una vivienda ubicada en la calle Juan Solá de la ciudad de Concordia. Fue detenido en el lugar. La Policía argentina también incautó un auto utilizado para trasladar a los dos salteños, celulares y un arma de fuego.

La Policía de Concordia espera que de las pericias de los celulares incautados surjan datos de otros integrantes de una red de apoyo con la que contaban los asaltantes.

El asalto

La Policía de Concordia logró armar el recorrido realizado por los dos rapiñeros salteños y su cómplice argentino a través de las cámaras de seguridad y testimonios.

Los uruguayos ingresaron a Argentina el mismo día del atraco por el puente internacional de Salto Grande. Pasaron la noche en una casa de Concordia donde planearon el asalto.

“Sabemos que los delincuentes llegaron al domicilio en un remise y, a través de las cámaras, logramos localizar al chófer del vehículo. En el remise se encontró un celular que resultó crucial para la investigación”, afirmó el comisario Martina.

El atraco duró pocos minutos. Vestían ropa de enfermeros y se hicieron pasar por clientes. Dijeron que querían efectuar una transacción.

Minutos después, ambos rapiñeros extrajeron sus armas y redujeron a las personas que se encontraban en el local.

Según informó la Policía de Concordia, los delincuentes huyeron del lugar en un auto llevándose una suma que ronda los 10 millones de pesos argentinos (unos US$ 10.000) y US$ 2.000.