Detenidos por crimen de agente se entregaron porque eran perseguidos por Policía y narcos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estaba siendo buscado por la Policía, pero también por otros grupos criminales. Había sospechas de que “Brian” ya había matado a otras dos personas más durante el mes de enero.

En las redes sociales empezó a circular su foto señalándolo como el autor del homicidio del David Texeira, el agente policial asesinado en la mañana del miércoles 15 de enero.



El “Brian”, de 17 años, entonces, comenzó a esconderse de la Policía, que iba tras él por el homicidio de Texeira, y de integrantes de bandas de delincuentes rivales que también lo buscaban, pero por otros dos homicidios. Esas muertes se habrían producido en el marco de luchas entre narcotraficantes por dominar la venta de droga en el barrio 19 de abril, del que Brian es oriundo.

Como su vida corría peligro, dijeron fuentes del caso, el jueves se entregó en la Zona Operacional IV. En la entrega participó Gustavo Leal, director de Convivencia del Ministerio del Interior.

El “Duá”, el otro sospechoso de estar involucrado en el homicidio de Texeira, se entregó ayer. La modalidad fue la misma: Se encontró con Leal y con el jefe de la Zona IV y fue conducido ante Fiscalía.



Tanto “Brian” como “Duá” negaron ayer ante el fiscal de menores, Carlos Reyes, su participación en el asesinato del joven agente policial.

Una de las vainas quedó en el lugar.

Apenas unos minutos después de que dos delincuentes mataron a Texeira, se produjo un intercambio de disparos entre los adolescentes que iban en moto y un vehículo de la Policía. Una de las vainas que quedó en lugar coincidió con el arma que usaron los delincuentes para matar a Texeira.



Como la Policía ya tenía identificado a los dos adolescentes se realizó una serie de allanamientos en el barrio 19 de abril.



En la casa de “Brian”, tras los allanamientos, se encontró una vaina que también coincide con el arma que se usó para matar al agente policial.



También por este hecho hay una tercera persona detenida. Se trata de un mayor de edad. La Policía sospecha de que en la Ruta 5, donde ejecutaron a Texeira, había otra moto que podría estar haciendo de campana. La Policía busca entonces a una cuarta persona que podría estar involucrada.

Niegan todo.

“Brian”, “Duá”, y el mayor detenido negaron su participación en el homicidio de Texeira.



“Duá”, según supo El País, declaró que en la mañana en que asesinaron al agente de 29 años en los accesos a Montevideo él estaba junto a su novia en la zona del Buceo. El fiscal Reyes pidió el registro de las cámaras de la zona para ver si la declaración del adolescente coinciden con las imágenes.

Guillermo Payseé, defensor público de ambos menores, dijo a El País que los dos sospechosos “se entregan porque los padres les dijeron para entregarse en mérito a la situación que estaban atravesando. Es decir que los estaban buscando por este hecho”.

El jefe de Policía de Montevido, Ricardo Pérez, acompañó a la familia del agente asesinado. Foto: Marcelo Bonjour

El fiscal Reyes pidió ayer una prórroga de detención para el “Brian”. Hoy se realizará una audiencia de formalización donde se deberá determinar si los adolescentes participaron en el homicidio del agente policial y en qué grado lo hicieron.

"Estaba con él".

Varios familiares de “Duá” se hicieron presentes ayer en la puerta de la Fiscalía, donde se entregó el adolescente.



La novia del joven también negó que su pareja esté involucrada en el asesinato y aseguró que el miércoles cuando se cometía el crimen ella estaba con él en la rambla.



“Nos sacamos fotos en el auto encima, y se veía la rambla cómo estaba amaneciendo”, dijo Fátima, de 18 años, en rueda de prensa.



“Yo estaba con él. Llegamos y nos acostamos. Y al otro día nos levantamos y un amigo de él viene y le muestra que en el Facebook se estaba haciendo viral una foto de él con el compañero, y no entendíamos nada”, contó. La joven dijo que su novio no quería entregarse pero que su familia le dijo “andá, si vos no hiciste nada”. Aseguró, además, que no conoce al otro joven que se entregó en la tarde del jueves.