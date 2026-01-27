Declararon inimputable a hombre de 81 años que golpeó y apuñaló a su expareja y luego intentó quitarse la vida

La Fiscalía de Las Piedras de 4º turno logró la formalización de la investigación y la imputación de un hombre de 81 años como presunto autor inimputable de un delito de lesiones graves agravado, tras un episodio ocurrido el pasado domingo que involucró la agresión con un arma blanca a su expareja en la localidad de El Colorado, Canelones. La víctima, una mujer de 54 años, fue hospitalizada por múltiples heridas graves.

De acuerdo a la información judicial, luego del ataque el hombre se retiró del lugar en su vehículo, chocó en ruta 48 y posteriormente intentó autoeliminarse, resultando con lesiones que motivaron su internación en un centro de salud. En la tarde de este martes, el indagado recibió el alta médica, informó Fiscalía.

En el marco de la investigación, la Fiscalía ordenó una pericia psiquiátrica al Instituto Técnico Forense, cuyo dictamen concluyó que el hombre presenta un síndrome delirante que "le impidió comprender adecuadamente el carácter de sus acciones al momento de los hechos". En función de esta evaluación, se determinó que debe ser considerado inimputable.

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó a la sede judicial la imposición de una medida cautelar de internación en un centro de salud mental por un plazo de 180 días, medida que busca asegurar la atención especializada del imputado y prevenir nuevos episodios.

Por su parte, la mujer agredida continúa internada y bajo tratamiento médico en un centro asistencial. Hasta el momento no ha sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

Patrullero de Policía en Canelones. Foto Archivo El País.

Intento de femicidio

Un hombre de 81 años fue detenido por un intento de femicidio el domingo en la localidad de El Colorado, en el departamento de Canelones.

Sobre las 18:30 horas de este domingo, la Policía Caminera asistió al Km 12,500 de la ruta 48, donde se produjo un siniestro de tránsito. Uno de los conductores "presentaba abundante sangrado y una herida de arma blanca en el cuello".

Con base en las declaraciones de testigos que se encontraban en el lugar, la Policía pudo saber que el hombre, de 81 años, tenía un arma blanca y se la quitaron porque "se iba a matar", provocándose heridas en el cuello.

El conductor del vehículo contra el que chocó el agresor, un hombre de 40 años, resultó ileso.

Camioneta de la Policía Caminera. Foto: Estefanía Leal.

La Policía se dirigió a la vivienda del hombre, cerca del lugar del siniestro. Un hijo de este declaró que el hombre intentó matar a su madre, una mujer de 54 años, y luego se dio a la fuga. Este joven trasladó a la mujer en su vehículo particular a CRAMI, en Las Piedras.

Una vez hospitalizada, la mujer fue diagnosticada por "heridas múltiples con arma blanca, heridas en el cráneo sin lesiones intracraneales, lesión abdominal penetrante y lesión grave trandinomuscular y en el miembro superior izquierdo".