Declaran Calloia y Perazzo por préstamos millonarios que recibió Fripur del BROU

El expresidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia y el exdirector del BROU Jorge Perazzo, declaran esta tarde en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado por los préstamos que Fripur -empresa pesquera del empresario uruguayo Alberto Fernández que cerró en 2015 - recibió del BROU sin tener suficientes garantías, informaron fuentes de la investigación a El País.

La denuncia por estos préstamos la inició el abogado Gustavo Salle en 2016. “Durante diez años, el presidente de la República, José Mujica y directores del BROU, actuando por fuera de la ley, otorgaron un tratamiento privilegiado a Fripur. Le dieron préstamos millonarios pese a que el banco había decidido que no era posible otorgarle más dinero. El que concedía los préstamos a discreción era Calloia”, había dicho Salle a El País en junio de 2019.

En el expediente consta un informe pericial que compromete la gestión del anterior directorio del Banco República, cuyo titular era Calloia, por otorgar préstamos a Fripur, pese a que se había resuelto no concederle más fondos. El informe, además, advierte que hubo autorización de desembolsos de dinero por parte del banco sin haber completado la constitución de garantías y un eventual destino distinto del dinero obtenido por dichos préstamos.

El País informó en junio de 2019 que a partir de 2007 comenzó un proceso de crecimiento de la deuda de Fripur para tocar un máximo en el año 2013 cuando alcanzó prácticamente US$ 70 millones. En la Justicia Civil, el banco reclama a la compañía US$ 39.013.928 más intereses. La cifra podría llegar a US$ 50 millones.

El BROU adjuntó una lista con más de 20 préstamos que concedió a Fripur. Uno fue por US$ 12 millones, otorgado el 2 de mayo de 2012. La lista incluye otros préstamos por montos que van desde US$ 40.000 a US$ 1.134.818.

Se destacan otros créditos: US$ 22 millones firmado el 20 de noviembre de 2010; US$ 9.200.000 rubricado el 31 de mayo de 2011; US$ 12 millones firmado 26 de abril de 2012, y US$ 12 millones suscrito el 14 de diciembre de 2010.

Fernández había declarado en esa fecha de 2019, frente al juez Pablo Benítez, que él recorría los cinco continentes tratando de vender pescado y que la parte económica y financiera de la empresa era manejada por su hermano, Máximo, hoy fallecido, y por entonces gerente general de la compañía.