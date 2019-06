Peritos cuestionan créditos que el BROU dio a Fripur

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Un informe pericial entregado a la Justicia compromete la gestión del anterior directorio del Banco República, cuyo titular era el economista Fernando Calloia, por otorgar préstamos a Fripur S.A. pese a que se había resuelto no concederle más fondos.

“Se observa que todas las adjudicaciones de créditos otorgadas a Fripur S.A. fueron autorizadas por el Directorio del BROU, asistido por la Comisión de Crédito”, dice el informe de un equipo multidisciplinario enviado al juez especializado en Crimen Organizado, Pablo Benítez.



El documento será analizado por el magistrado, el fiscal de dicha materia, Luis Pacheco y los peritos en una fecha a coordinar, según la resolución de Benítez fechada el 15 de marzo de 2019 a la que accedió El País.

El análisis, firmado por las contadoras Madelón Couso por la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft) y Elida Pardo por el Instituto Técnico Forense (ITF), refiere a los siguientes temas: las adjudicaciones de préstamos otorgados a Fripur pese a que el Directorio había resuelto no conceder más créditos a la empresa; el BROU calificaba a la compañía en una categorización de deudor inferior a la planteada por el Banco Central y, en algunos casos, se decidió aplicar a la firma tasas de interés correspondientes a una condición de riesgo inferior a la que ostentaba el frigorífico pesquero.



El informe, además, advierte que hubo autorización de desembolsos de dinero por parte del banco sin haber completado la constitución de garantías y un eventual destino distinto del dinero obtenido por dichos préstamos.

El informe incluye un análisis de actas del Directorio del Banco República realizado por la Unidad de Riesgo del Banco Central del Uruguay donde deja entrever que hubo discrecionalidad del BROU en el trato a Fripur.



“En algunos casos se decide aplicar tasas de endeudamiento a una categoría de riesgo inferior a la que ostenta Fripur S.A.”, sostiene el documento.



El 5 de marzo de 2013, el Directorio del BROU adecua el calendario de vencimientos de los créditos de Fripur y le concede un “nuevo préstamo promocional” por el que se bonifica la tasa de interés y se amplía la línea posfinanciación pese “a la comprometida situación económico-financiera de Fripur”, dice el documento.



En ese momento, el frigorífico sufría una reducción del 35% de las exportaciones respecto al año anterior.



Sin embargo, advierte el equipo multidisciplinario al juez Benítez, el BROU “procedió a la distribución a cuenta de utilidades efectuadas por US$ 2.300.000”.



El informe sostiene, en otro punto, que hubo “autorización de desembolsos” de dinero “sin haber completado” la constitución de garantías.



Según la resolución del directorio del BROU del 11 de julio de 2013, se autorizó el pago de US$ 400.000 dentro del crédito concedido con fecha 12 de junio de ese año, “sin haber completado” la constitución de garantías” ordenadas en la misma, atendiendo “la complejidad” de prendar acciones de empresas radicadas en el exterior pese a la “buena disposición de la empresa”, para lo cual se le concedió un nuevo plazo de 30 días para su culminación. Así lo señala el informe de las dos contadoras entregado a la Justicia.



El último capítulo del memorándum expresa que existió “un eventual destino distinto” del dinero obtenido de los préstamos y “desvío de capitales” hacia otros emprendimientos “(Kentilux S.A. y otros negocios de la familia Fernández). Para comprobar tal extremo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central solicitó al Banco República un detalle de los movimientos existentes entre las cuentas de Fripur en el período 1° de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.

El 29 de mayo de 2019, el juez Benítez ordenó las citaciones del exdueño de Fripur, Alberto Fernández y de otras tres personas relacionadas con la empresa.



El juez Benítez investiga los préstamos otorgados a Fripur tras una denuncia presentada en 2016 por el abogado y presidente del Partido Animalista, Gustavo Salle. “Durante diez años, el presidente de la República, José Mujica y directores del BROU, actuando por fuera de la ley, otorgaron un tratamiento privilegiado a Fripur. Le dieron préstamos millonarios pese a que el banco había decidido que no era posible otorgarle más dinero. El que concedía los préstamos a discreción era Calloia”, dijo Salle a El País.



Según el denunciante, Calloia “cumplía órdenes” de Mujica, al igual que lo que ocurrió con el aval que el BROU otorgó a la empresa Cosmo para participar en el remate de los aviones de Pluna.



Justicia civil

Presentan lista de 20 créditos millonarios

En 2004, la deuda del conjunto económico con el BROU era de US$ 300.000. Sin embargo, a partir de 2007 comienza un proceso de crecimiento para tocar un máximo en el año 2013 cuando alcanzó prácticamente US$ 70 millones. En la Justicia Civil, el banco reclama a la compañía US$ 39.013.928 más intereses. La cifra podría llegar a US$ 50 millones.



El Banco República adjuntó una lista con más de 20 préstamos que concedió a Fripur. Uno de los más grandes fue por US$ 12 millones, otorgado el 2 de mayo de 2012. La lista in-cluye otros préstamos por montos que van desde US$ 40.000 a US$ 1.134.818.



Al finalizar la nómina hay créditos por montos voluminosos: US$ 22 millones firmado el 20 de noviembre de 2010; US$ 9.200.000 rubricado el 31 de mayo de 2011; US$ 12 millones firmado 26 de abril de 2012, y US$ 12 millones suscrito el 14 de diciembre de 2010.



La única garantía de Fripur es un inmueble ubicado en Punta Carretas y este ya no pertenece a la empresa. Por eso, el Banco República planteó en la Justicia Civil de 16° Turno una acción pauliana (supresión de la venta) del apartamento por considerar que hubo simulación delictiva.



En su escrito, allegados a Fripur desmintieron al BROU alegando que se trata de una acusación infundada. "Afirmo que el apartamento donde resido no es de mi propiedad, que no mantengo vínculo con Manorey que puedan comprometer mi responsabilidad frente al Banco", agrega el documento. En otro escrito, la parte demandada dice que el BROU cuenta con "garantías suficientes" reales y personales, lo que "descarta cualquier hipótesis de fraude" a ninguna persona o institución.