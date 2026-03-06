Condenaron a Jonathan Mastropierro por "facilitar" pornografía de menores, pero ya cumplió su pena

La jueza Mercedes Reyes condenó a Jonathan Mastropierro por facilitamiento de la difusión de material pornográfico con la imagen u otra forma de representación de un menor de edad, dijeron fuentes del caso a El País. Lo hizo a través de un acuerdo abreviado que celebró Mastropierro con la Fiscalía que lidera Diego Pérez.

La pena impuesta fue de siete meses y 25 días de prisión efectiva, pero ya se tiene por cumplida dado que, desde que fue imputado, Mastropierro sufrió medidas cautelares. Estuvo algunos meses en arresto domiciliario.

La Justicia negó el acceso al registro de la audiencia, por lo que no trascenderán los hechos que relató el fiscal y de los que Mastropierro asumió ser culpable. Sin embargo, el año pasado El País había informado el relato de hechos que Pérez había hecho a la hora de pedir su imputación (etapa previa).

El fiscal había explicado que cuando investigaba las peleas entre jóvenes en el Nuevocentro Shopping y a la llamada "banda del Chepe" que fogoneaba esas peleas, se incautaron una serie de teléfonos celulares y se analizó su contenido. Allí, aseguró en ese entonces, constató que Mastropierro envió archivos GIF con contenido de ese tenor a una amiga.

Caso Penadés

Mastropierro es una de las víctimas del caso Penadés. Él cobró gran relevancia porque es de los pocos denunciantes de los que se conoce su nombre. La Justicia inicialmente a Penadés por desacato porque, pese a la reserva judicial que imperaba, difundió su nombre en radio Universal, según Fiscalía (el exsenador lo controvierte). Finalmente, no incluyeron ese delito en la demanda acusatoria. En ese informe periodístico, emitido en julio de 2023, se señalaba que el entorno del exlegislador situaba a Mastropierro -con varios antecedentes por estafa- como el creador de una “trama” en su contra. La Justicia luego validó con condenas que Mastropierro fue perseguido y vigilado ilegalmente para obtener información de la causa que colabore con la posición de Penadés.