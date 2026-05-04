Condenan a tres años de cárcel a hombre que protagonizó persecución en Ciudad Vieja: le incautaron droga y plata

La jueza Patricia Rodríguez condenó a tres años y un mes de cárcel a un joven que, en diciembre del año pasado, fue capturado por la Policía tras haber detectado que conducía a contramano por una calle de la Ciudad Vieja. Se le inspeccionó su auto y descubrieron que llevaba casi un kilogramo de cocaína (alto valor en el mercado), pastillas de éxtasis, marihuana y dosis de LSD. También descubrieron que llevaba consigo más de $100 mil.

El joven, que estaba en prisión preventiva desde que se le imputó el hecho, fue condenado a través de un acuerdo abreviado que celebró su abogado con la Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno. De esta manera, él reconoció su responsabilidad en los hechos, a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena que obtuvo a la hora de negociar el acuerdo.

El caso llamó la atención de los vecinos de Ciudad Vieja, puesto que el día que ocurrió la detención —el sábado 21 de diciembre— se suscitó una persecución policial para atraparlo que se extendió durante varias cuadras. Los oficiales detectaron al ahora condenado manejando a contramano por la calle Buenos Aires en un auto marca Renault. Entonces comenzó la persecución hasta el punto en el que lograron detenerlo: Cerrito y Bartolomé Mitre.

Al momento de pedir su imputación —en diciembre de 2025— los fiscales habían enfatizado que, ante el inicio de la persecución policial, el joven "comenzó a acelerar, no respetando los carteles de ‘pare’”. “El imputado huye y en la huida no atropella a dos peatones que estaban cruzando (de milagro), dobla acelerando el auto, el auto empieza a tambalear y ahí se baja y emprende la huida”, sostuvo en ese entonces la fiscal adscripta Iliana Sena. Recién se detuvo cuando el vehículo se dio contra un adoquín y eso le impidió avanzar.

Al revisar el auto, hallaron un ladrillo de 741 gramos de cocaína, un envoltorio que tenía casi 159 gramos de la misma droga, otra bolsa con 25,5 gramos y un cuarto envoltorio con 17,1 gramos. Aparte, tenía 157 pastillas con el logo de Naruto (serie televisiva japonesa), cuatro con el logo de Netflix y otras seis con el mismo logo de Naruto pero de otro color. La pericia del Instituto Técnico Forense (ITF) determinó que la droga en cuestión era mayormente MDMA (éxtasis). También se halló una bolsa con sustancia rosada que, indicaron, era éxtasis.

Por otra parte, el condenado llevaba 7,3 gramos de marihuana y "19 sellos con el logo de sandías" que reaccionaron positivo a la presencia de LSD. Encontraron, además, que en el auto había $ 89 mil y US$ 960.

Cuando el joven fue por primera vez llevado ante la Justicia, contó que había cursado hasta tercer año de la carrera de administración de empresas y que trabajaba fuera del mercado formal comprando y vendiendo ropa. Afirmó ser adicto a drogas como la cocaína, ketamina, marihuana y éxtasis.

Su abogado intentó que la jueza Rodríguez rechazara el pedido de la Fiscalía de enviarlo a prisión preventiva argumentando que el imputado es primario, es instruido académicamente y tiene una familia que puede ser un sostén para él si cumpliera arresto domiciliario. La jueza en ese momento lo negó, basándose, entre otras cuestiones, en que el propio imputado refirió que, si bien es ciudadano uruguayo, nació en Estados Unidos y que su padre trabaja en el exterior.

El acuerdo abreviado que terminó en su condena se realizó a mediados de abril. Fue responsabilizado por el delito de transporte de sustancias estupefacientes prohibidas. Se le computó como atenuantes el hecho de que se trata de un primario absoluto y el hecho de que confesó haber cometido el crimen. No se computaron agravantes.