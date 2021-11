Casa de Galicia tiene una deuda que asciende a US$ 87 millones y la lista de acreedores llega a 2.763

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El expediente del Juzgado de Concursos de 1er Turno, que tiene más de 2.000 hojas, devela la compleja situación de la mutualista Casa de Galicia. “El activo no es suficiente para satisfacer el pasivo”, señala uno de los informes anexados al legajo judicial.

Y ello surge de los números proporcionados a El País por el abogado Fernando Cabrera, de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), que comenzó a trabajar en el concurso de la mutualista el lunes 22. Al 30 de septiembre de este año, el activo de la mutualista era de $ 3.353 millones (US$ 78 millones al tipo de cambio promedio de dicho mes) y el pasivo era de $ 3.782 millones (US$ 87 millones). La diferencia entre el pasivo y el activo de Casa de Galicia, entonces, es de US$ 9 millones, según datos brindados por quien lidera el grupo de síndicos de Lideco.

El viernes 19, la Liga de Defensa Comercial fue notificada del fallo de la Justicia de Concursos de 1er Turno en cuanto a que era designada para gestionar el concurso de la mutualista Casa de Galicia. Tres días más tarde, el grupo de síndicos de la institución se reunió con los interventores del Ministerio de Salud Pública (MSP) para conocer la realidad económica y financiera de la institución. Y ahora, en un plazo de 30 días, se hará un traspaso de los interventores a los síndicos designados por la Liga.



“Será un trabajo muy intenso. Queremos hacerlo en conjunto con el MSP para garantizar el mantenimiento de la atención médica para los afiliados”, dijo Cabrera.

El principal acreedor de Casa de Galicia es la Junta Nacional de Salud (Junasa). La deuda del centro asistencial con el organismo estatal es de 302,5 millones de Unidades indexadas. Ello equivale a unos US$ 35 millones.



En el expediente judicial, la lista de acreedores de Casa de Galicia alcanza los 20 folios; totalizan 2.763.



“Hay acreedores con garantías, sin garantías, bancarios, no bancarios, proveedores y trabajadores”, explicó Cabrera.

A septiembre de este año, Casa de Galicia tenía casi 40.000 afiliados. El experto de la Liga de Defensa Comercial reconoció que la difícil situación financiera y económica de la mutualista genera preocupación en estos afiliados y también en los trabajadores.



De todas formas, en el Juzgado de Concurso el expediente recién comienza. Por ejemplo, la junta de acreedores fue fijada para el 17 de mayo de 2022. En ocasiones esa fecha se prorroga a pedido de algunas de las partes. Allí los acreedores de Casa de Galicia deberán presentar sus créditos contra la mutualista. Y de ahí saldrá un listado depurado de acreedores.



En el Juzgado, la empresa concursada tiene posibilidades de plantear propuestas de convenios con sus acreedores.



No obstante ello, la magnitud de las deudas de Casa de Galicia generó sorpresa en ámbitos de la salud.

Casa de Galicia. Foto: Archivo El País.

Una fuente de la Junasa dijo a El País que es atípica la situación de la mutualista, porque las instituciones de asistencia médica colectiva tienen que presentar el certificado de DGI al día todos los meses y los aportes al BPS al día para cobrar el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).



Y explicó, además, que las instituciones de asistencia médica en general contraen deudas para invertir en obras y equipamientos. “El Estado puede ser un acreedor, pero no es para nada frecuente en el sistema de salud privado que sea el principal”, sostuvo la fuente.



Insolvencia.

En un fallo emitido ayer, el juez de Concursos de 1er Turno, Leonardo Méndez, resolvió declarar el concurso de Casa de Galicia.



A partir de esta resolución, de la que informó El Observador y a la que accedió El País, el Ministerio de Salud Pública deberá terminar la intervención que había iniciado la cartera y que iba a durar un año.



El 15 de octubre de este año, el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, solicitó el concurso del centro asistencial en la Justicia. “Mi representada se encuentra en la actualidad en situación de insolvencia, teniendo un activo muy superior al pasivo como surge de la documentación que se acompaña”, dice el escrito al que accedió El País.



(Producción: Clara Lussich)