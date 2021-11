Fallo judicial resolvió pasar a Casa de Galicia a concurso y levantar la intervención

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A través de un fallo judicial emitido por el magistrado de Concursos de 1º Turno, Leonardo Méndez, se resolvió declarar el concurso voluntario de la sociedad civil Casa Galicia.

A partir de esta resolución, de la que dio cuenta El Observador y a la que accedió El País, el Ministerio de Salud Pública (MSP) deberá terminar la intervención que había iniciado la cartera y que se iba a extender por un año.



Por tanto, en un plazo de 30 días, se deberá hacer un traspaso a los nuevos gestores. El decreto del juez establece además que se designa como síndico la Liga de Defensa Comercial (Lideco).



El pedido para que se declarara el concurso voluntario había sido realizado por el entonces presidente de Casa Galicia, Alberto Iglesias el 15 de octubre, mientras que el 28 del mismo mes un representante del Ministerio de Salud Pública notificó respecto a la resolución de intervención del Poder Ejecutivo.



En este sentido, el fallo establece que si bien "es cierto que el MSP no decidió la liquidación de la sociedad", al resolver continuar el trámite concursal, "optó por no continuar la intervención administrativa".



"La intervención administrativa no puede codirigir la sociedad conjuntamente con la sindicatura, puesto que esta última es la competente para continuar con las riendas de la concursada".



Actualmente, el expresidente de Casa Galicia, Iglesias, se encuentra internado en el centro de salud tras registrar dos accidentes cerebrovasculares, según pudo saber El País. La semana que viene será operado.

La intervención de la mutualista se había definido, según lo explicado por el ministro Daniel Salinas, "en función de la grave situación financiera" que atraviesa.



“¿Por qué se interviene la institución? Porque presenta un concurso que habla de un grado de iliquidez para hacer frente a determinadas obligaciones. El plan de restructura por el que accedió al fideicomiso no fue cumplido en su mayoría y acumula seis balances negativos”, dijo el jerarca en ese momento.