Captaron a menor mientras estaba inconsciente y lo viralizaron: los condenaron por difundir contenido íntimo

Dos adolescentes deberán cumplir medidas socioeducativas orientadas por el Instituto Nacional de Inclusión Social (Inisa) tras registrar contenido íntimo de otra menor mientras estaba inconsciente.

La condena, que se obtuvo a través de un proceso abreviado, es por "divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, especialmente agravada por la falta de consentimiento de la víctima, por su especial situación de vulnerabilidad y por tratarse de una persona menor de edad".

De acuerdo a la investigación, que llevada adelante por la Fiscalía de Adolescentes de 1° Turno, representada por Astrid Aragone, los menores "difundieron imágenes con contenido íntimo de una adolescente que se encontraba inconsciente luego de haber ingerido alcohol". La situación se dio en el marco de un supuesto "juego" entre pares.

El material fue luego ampliamente viralizado, lo que generó un profundo daño a la víctima, afectando su intimidad, dignidad y bienestar. Los adolescentes deberán cumplir por diez meses una medida de libertad asistida; además, se les impuso a ambos la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima.

Por otra parte, uno de los jóvenes condenados deberá permanecer en su domicilio los viernes, sábados y domingos por cinco meses, mientras que la otra condenada tendrá la misma medida pero por seis.

Desde Fiscalía advirtieron que las investigaciones relacionadas con la difusión no consentida de imágenes o grabaciones íntimas entre adolescentes han aumentado en el último tiempo.

"La difusión de este tipo de casos busca contribuir a la prevención y sensibilización sobre el uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, promoviendo el respeto por la intimidad, la privacidad y la dignidad de niños, niñas y adolescentes, así como la comprensión de las consecuencias personales y legales que puede tener la circulación de contenido íntimo sin consentimiento", señaló Fiscalía en su comunicado.