El Estado busca rematar autos de lujo de Balcedo y Fiege antes de fin de año

Luego de que el sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege llegaran a un acuerdo con la Justicia, el Estado uruguayo busca rematar antes de fin de año una serie de autos de alta gama y el chalet "Sounión" ubicado en Playa Verde que eran de su propiedad, informó Telenoche (Canal 4).



En diálogo con el mismo medio, Daniel Radío, secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, dijo que "cuanto antes se haga todo el papelerío, se hace". "Seguramente los autos se van a rematar este año. La casa no es seguro", remarcó.

Las autoridades estiman que entre los vehículos y el chalet el Estado puede recaudar una cifra superior al US$ 1.000.000. "No necesariamente lo que uno estima que es el valor es lo que obtiene en el remate", aclaró Radío.

¿Qué autos se rematarán? Dos Porsche, un Panamera, un Boxster, un Chevrolet Camaro y una camioneta Land Rover.

De la flota original, Balcedo y Fiege recuperarán una Ferrari California, un Mercedes-Benz SLR McLaren, una Ford Raptor y cuatriciclos para la arena y máquinas acuáticas.

Los autos de la pareja se encuentran en el depósito de la Brigada Antidrogas desde enero 2018.

El pasado 2 de octubre, El País informó que Balcedo y Fiege llegaron a un acuerdo millonario con Fiscalía de US$ 4.000.000.



Dicha suma de dinero y los decomisos del chalet "Sounión" y los autos de alta gama, conforman el acuerdo firmado entre la pareja y el fiscal Schubert Velázquez en el marco de un juicio abreviado.



A cambio, el matrimonio Balcedo no regresará a la cárcel. Fiege gozará de una libertad vigilada, mientras que Balcedo tendrá el mismo régimen pero no podrá salir de su domicilio. Además, la Fiscalía devolverá al empresario argentino la suma de 2.635.335 dólares tras un acuerdo firmado por ambas partes el jueves 1 de octubre. Sin embargo, dos días atrás, Argentina presentó escritos en reclamo de bienes de ambos.



Balcedo era investigado en Uruguay por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando de autos de alta gama desde 2018. Fiege, en tanto, fue imputada por lavado de activos y contrabando.