Marcelo Balcedo se queda con US$ 2.635.000 tras firmar un acuerdo con la Fiscalía

El empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, solicitaron a la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, que les liberara la suma de US$ 2.635.335 incautada durante su detención en 2018.

Balcedo hizo notar a la magistrada que, en una sentencia dictada el jueves 1° por la propia Mainard, se había dispuesto la devolución de ese dinero.



El empresario autorizó a un apoderado a que retire esos fondos depositados en una cuenta judicial del Banco República a la orden de la sede, dice la solicitud firmada por Balcedo y Fiege, según el expediente judicial al que tuvo acceso El País.



En el documento se pidió a la jueza Mainard que expidiera una orden de pago a nombre del apoderado. Luego, la magistrada libró una orden al Banco República para cumplir con el fallo generado por el acuerdo firmado entre la Fiscalía y el matrimonio Balcedo.

El oficio de Mainard dirigido al Banco República señala que “deberá entregarse” al apoderado de Balcedo la suma de US$ 2.635.335 depositados en la cuenta judicial.



La Fiscalía había incautado ese dinero como prueba anticipada y/o diligencia preparatoria de un juicio ejecutivo.

El convenio.

En el acuerdo con la Fiscalía, Balcedo debió entregar US$ 4.000.000 en efectivo.



Además, el empresario avaló los decomisos del chalet “Sounión” y de varios autos de alta gama: un Porsche Panamera, un Chevrolet Camaro, una Range Rover y un Porsche Boxter. El valor de esos bienes rondan los US$ 1.200.000. Junto con el efectivo, el total de lo decomisado a Balcedo ronda los US$ 5.200.000.



En el acuerdo, el empresario argentino reconoció la autoría y fue condenado por tres delitos: lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas. Fiege, por su parte, también reconoció su participación en la maniobra y fue condenada por asistencia al lavado de activos.

Ambos no volverán a la cárcel, ya que se les descontará la prisión preventiva que cumplieron. Balcedo enfrentará un régimen de libertad vigilada intensiva. Durante el primer año estará bajo un arresto domiciliario total y en los otros dos años deberá presentarse una vez por semana en una seccional y tendrá prohibido salir de su casa por las noches (arresto nocturno). Fiege, en cambio, cumplirá una pena de libertad vigilada y deberá concurrir una vez por semana a una seccional.

El cumplimiento de estas medidas cautelares será garantizado por embargos a la mansión de los Balcedo y a los autos de alta gama que no fueron decomisados, entre ellos una Ferrari y una coupé Mercedes Mc Laren.



Tras cumplir la pena, serán extraditados a Argentina.



Patrimonio de Balcedo

En noviembre de 2018, el entonces fiscal de Maldonado, Alejandro Machado -hoy fiscal de Flagrancia de Montevideo-, valoró el patrimonio de Balcedo en Uruguay en más de US$ 20 millones. En una audiencia judicial, Machado pidió 11 años de prisión para Balcedo y 10 para Fiege. También solicitó el decomiso de todos los bienes incautados.

Marcelo Balcedo y Paola Fiege. Foto: Fernando Ponzetto

Cuando Balcedo y Fiege fueron detenidos, los imputados tenían en la caja fuerte ubicada en la alcoba de la pareja y en diferentes cofres fort la suma de US$ 6.635.335, señala el expediente judicial.



A través de sociedades comerciales, la pareja adquirió bienes inmuebles por una suma que supera los US$ 5 millones, agrega el documento.



Asimismo, ambos condenados realizaron mediante la utilización de sociedades comerciales extranjeras dos contratos de leasing, cada uno de ellos por un avión. Por uno de los aviones llevaban abonada la suma de US$ 1.200.000. En tanto, por el otro, US$ 1.595.640.

La pareja también adquirió vehículos automotores por US$ 1.900.640; maquinaria vial valuada en US$ 470.000; joyas varias valoradas en US$ 181.000, y cuatro motos acuáticas y un jet ski por US$ 115.000.



En reformas efectuadas en “El Gran Chaparral”, los investigados abonaron a un arquitecto, con dinero en efectivo, un total de US$ 3.099.000, dice el expediente.



Según la Fiscalía, el análisis del patrimonio, así como las diversas manifestaciones de la capacidad contributiva de los imputados arroja gastos en Uruguay en el período comprendido entre 2008 y 2017 por un monto de US$ 13.238.206.

Un exhorto de la Justicia argentina enviado a su par uruguaya expresa que la maniobra contra el sindicato argentino supuestamente realizada por Balcedo alcanzó los US$ 12.250.000 en efectivo.