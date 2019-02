Balcedo es el mayor lavado que se investiga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La investigación sobre presunto lavado de dinero del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo supera los US$ 21 millones y es la mayor realizada por la Fiscalía en este momento, dijeron fuentes del caso a El País.

En el segundo puesto se encuentra la indagatoria sobre una megaestafa cometida por turcos en su país que “lavaron” US$ 8 millones en Uruguay. Uno de los turcos compró una Ferrari blanca que utilizaba para ir a visitar a una novia en Malvín Norte.



Y en el tercer lugar se ubica la investigación por supuesto lavado de dinero realizada por el mexicano Gerardo González Valencia por unos US$ 6 millones. González Valencia es acusado de integrar el cartel de “Los Cuinis” y está preso desde 2016. En tanto, Balcedo cumple prisión domiciliaria y Osman Naya está libre.



Una fuente de la Fiscalía indicó a El País que Balcedo “lavó” en Uruguay una fortuna considerable mediante la compra de inmuebles y autos de alta gama. “Es evidente que hay mucho más”, agregó la fuente.



Balcedo es acusado en Uruguay de tres delitos: lavado de activos, tráfico internacional de armas y contrabando de autos de alta gama. En Argentina lo investigan por lavado de activos.



Consultado por El País, el abogado de Balcedo, Marcelo Domínguez, dijo que su defendido no cometió ningún delito en el país.



“Balcedo y su pareja (Paola Fiege) son inocentes de los cargos que se les imputan”, agregó.



En la mañana de ayer, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, consideró que la defensa de Balcedo y de Fiege no presentó fuera de plazo el escrito de contestación de la acusación como sostuvo la Fiscalía.



El fiscal de Maldonado, Schubert Velázquez, dijo que apelará el fallo.