Argentina presentó escritos en reclamo de bienes de Marcelo Balcedo y Paola Fiege

La Justicia argentina y la embajada de ese país en Uruguay presentaron dos escritos ante la jueza especializada de Crimen Organizado, María Helena Mainard, solicitando embargos sobre bienes del empresario y sindicalista argentino, Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege. Así lo señalaron a El País fuentes del caso.

La jueza Mainard deberá expedirse sobre los reclamos realizados por Argentina a las propiedades del empresario.



El jueves 1° de octubre, tras firmar un acuerdo, la Fiscalía devolvió a Balcedo la suma de US$ 2.635.335. En cambio, el empresario argentino entregó a la Fiscalía alrededor de US$ 5.200.000 -US$ 4.000.000 en efectivo y cerca de US$ 1.200.000 en cuatro autos de alta gama usados.



Cuando Balcedo y Fiege fueron detenidos, tenían en la caja fuerte ubicada en la alcoba de la pareja y en diferentes cofres fort la suma de US$ 6.635.335, señala el expediente judicial.



En el acuerdo, Balcedo reconoció los delitos que se le imputaban: lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas. Fiege, por su parte, se hizo autora del delito de asistencia para el lavado de activos.



Ambos no volverán a la cárcel. Enfrentarán tres años de libertad vigilada. Otras propiedades de Balcedo, el chalet “Gran Chaparral” ubicado en Playa Verde, otros padrones que lo rodean y autos valiosos como un Mercedes Benz McLaren y una Ferrari, entre otros, garantizarán que cumplan el régimen de libertad vigilada.



El acuerdo firmado por la Fiscalía generó cuestionamientos del exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubía, quien advirtió que Balcedo pagó por su libertad.

Dinero.

El viernes 9, el diario argentino La Nación consignó que el gobierno argentino reclamó a la justicia uruguaya que no le devuelvan los US$ 2.635.335 a Balcedo.



Citando fuentes del gobierno del vecino país, el diario argentino informó que abogados entregaron el jueves 8 pasado un escrito ante dos juzgados penales de Montevideo, con argumentación del pedido de retención de esos bienes, a la espera del juicio que Balcedo y Fiege deberán enfrentar en La Plata, luego de cumplir su condena en Uruguay.



El juez federal platense Ernesto Kreplak los investiga por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación.



Pero los escritos argentinos llegaron tarde, ya que el acuerdo entre la Fiscalía y Balcedo fue firmado el jueves 1° de octubre.



Posteriormente, la jueza Mainard condenó a Balcedo y Fiege por los delitos acordados con la Fiscalía mediante el proceso abreviado.



Ese mismo día, el abogado de Balcedo, Marcelo Domínguez, solicitó por escrito a la jueza Mainard que emitiera un oficio para devolver al empresario argentino la suma de US$ 2.635.335.



Mainard firmó el oficio ordenando al Banco República que devolviera a Balcedo esa cifra. Es parte de los millones incautados cuando el empresario fue detenido en 2018. Tras obtener el oficio, el dinero fue retirado del Banco República del Uruguay.

Dentro de tres años, cuando finalice la condena de Balcedo y Fiege, ambos deberán enfrentar una extradición a Argentina. Allí no podrían ser juzgados por los mismos delitos que en Uruguay, señalaron fuentes de su entorno a El País.

Demanda.

El 20 de marzo de este año, El País consignó que Balcedo presentó un reclamo civil contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, por US$ 100.000 más intereses y reajustes, por supuesta difamación.



Argumentó que Díaz lo llamó mafioso. La demanda ingresó a un juzgado de lo Contencioso Administrativo. En estas sedes se tramitan los juicios contra el Estado. Pero la demanda contra Díaz fue luego derivada al Juzgado Civil de 19° Turno.