BPS detectó que 71 obreros de Envidrio trabajaron estando en seguro de paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Banco de Previsión Social (BPS) constató que 71 de los 77 trabajadores de Envidrio (Ebigold S.A.) trabajaron en la empresa mientras cobraban el seguro de desempleo y ello le generó a la compañía una deuda tributaria por $ 5.068.242. Así lo señala un informe del BPS enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno que investiga presuntos ilícitos en la gestión de la empresa autogestionada.

Por esa causa, los 71 trabajadores generaron “cobros indebidos” al BPS por $ 21.110.923.

El documento, fechado el 26 de marzo, resume las conclusiones de las investigaciones administrativas del BPS a Envidrio y Alenvidrio -integrada por Envidrio y la empresa venezolana Venvidrio-, luego que trascendiera que trabajadores realizaban tareas en la planta mientras gozaban del subsidio por desempleo.

El informe expresa que, al igual que lo ocurrido en Envidrio, 16 de los 21 trabajadores de Alenvidrio trabajaron en la empresa mientras estaban en el seguro de paro.

“Se detectaron diez trabajadores que generaron cobros indebidos por el desarrollo de la actividad remunerada incompatible con el cobro del subsidio de desempleo por una suma de $ 2.615,090”, señala el informe al que accedió El País.

Y agrega: “Se detectaron seis trabajadores con jubilaciones en curso de pago, sin solicitudes por desempleo”.

Al igual que lo ocurrido con Envidrio, el BPS decidió cobrar a Alenvidrio $ 2.393.768 por obligaciones, multas y recargos al 30 de noviembre de 2018.

El 4 de mayo de 2017, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, junto al exlegislador Gonzalo Mujica y el abogado Enrique Moller, denunciaron al diputado frenteamplista Daniel Placeres ante el juzgado de Crimen Organizado. La denuncia se refería a la vinculación de Placeres con Envidrio.

El 30 de mayo de 2019, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió al Parlamento que levantara los fueros de Placeres.

Según la resolución fiscal, en caso de que la Cámara de Diputados resolviera en forma afirmativa el levantamiento de fueros, dispondrá el procesamiento de Placeres como presunto autor penalmente responsable de un delito de conjunción del interés personal y del público.

El 6 de mayo de 2019, Placeres presentó renuncia a su banca y anunció que no iba a cobrar el subsidio al que tiene derecho por ejercer el cargo.

Irregularidades

El 19 de diciembre de 2018, el BPS informó al Juzgado de Crimen Organizado que había iniciado investigaciones administrativas en Envidrio y Alenvidrio, tras las denuncias de obreros que debían trabajar en negro.

Inspectores del BPS concurrieron a Envidrio y Alenvidrio para constatar si existían o no irregularidades. En el lugar, los inspectores constataron que ambas empresas comparten recursos humanos, equipos e instalaciones, además de tener directores en común.

El BPS informó al Juzgado que la información extraída de los sistemas informáticos de Envidrio prueban que existieron pagos de sueldos y aguinaldos a personas que se encontraban en seguro de desempleo. Esos trabajadores “no fueron declarados” en la nómina ante el BPS, expresa el documento.

Y advierte que hubo “reconocimiento por parte de la empresa” que recurrió a personal que estaba amparado al seguro de paro y que se les remuneró como lo hacía habitualmente.

“(Se constató) la existencia de trabajadores que desarrollaron tareas de “asistencia técnica”, servicios para los cuales percibían remuneraciones que debieron haber sido declaradas ante el BPS”, se agrega.

Dentro de estos trabajadores existen diferentes situaciones, advierte el informe, como, por ejemplo, jubilados, empleados declarados en nómina con monto y personal que no se encuentra declarado en la empresa. Y sostiene: “En ninguno de los casos, estas partidas fueron declaradas al BPS”.

“Personal en el seguro hizo trabajo solidario”

Los inspectores del BPS tomaron declaración al director de Envidrio, quien confirmó que trabajadores en el seguro de desempleo efectuaban tareas en la firma.

El director testificó:

1) “Que está en la empresa desde sus inicios en el 2006”.



2) “Que el personal que estaba en el seguro de desempleo concurría a la empresa de forma solidaria a realizar tareas de limpieza, mantenimiento, vigilancia y portería. Esto lo hacían en forma voluntaria. Esto comenzó en el 2016 cuando se paró el horno”.



3) “Que no era obligatorio marcar tarjeta. No todos concurrían”.



4) “Se les daba algo de dinero para el boleto y para la comida o a veces hacían una comida común. Ese dinero se entregaba en efectivo para cubrir boleto y almuerzo. Se cubría con dinero de la Asociación Civil o con venta de chatarra”.



5) “Si bien (el director) reconoce que se hacían horas solidarias, expresa que no eran obligatorias, que no eran todos los meses, que no todos las realizaban y que no hay registros de dichas horas”.

En tanto, los trabajadores declararon a los inspectores del BPS que no trabajaron regularmente en la empresa mientras estaban en el seguro de paro.

Y expresaron que en alguna oportunidad pudieron haber ido a realizar tareas de apoyo como vigilancia o limpieza en la planta industrial, pero no la tarea que realizan habitualmente.