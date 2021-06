Andrea Panini enfrentará investigaciones por varios delitos tras ser denunciada por su exesposo y terceros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hermano de Andrea Panini trasmitió a la fiscal de Atlántida, Mirna Busich, que la joven argentina huyó del país porque había recibido una amenaza de muerte de su pareja. Tal información fue suministrada a Busich en una reunión mantenida en la Fiscalía el mediodía del viernes 19.

En el encuentro también participaron la cuñada de Andrea, los abogados de la familia argentina, Laura Robatto y Homero Guerrero -exsecretario de Presidencia del gobierno de José Mujica-, y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, quien fue contactado por familiares directos de Andrea.



Busich dijo a El País que no le consta la existencia de dicha amenaza. No obstante, la fiscal pidió las pericias de todos los celulares para determinar si la intimidación fue real o no.



“De todas maneras, si alguien amenaza de muerte a otro, alcanza con que la víctima realice una denuncia. Si esa va a ser la exculpatoria, veremos. Pedí análisis y muchas pericias”, dijo Busich.



En ese encuentro ocurrido en la Fiscalía, el hermano de Panini dijo a Busich que Andrea se encontraba en buen estado de salud en la casa de una amiga en Córdoba, Argentina.



Los abogados de la familia Panini, Robatto y Guerrero, también preguntaron a Busich sobre la situación judicial de la joven argentina tras su desaparición, lo que motivó operativos policiales y de Prefectura en balnearios y costas. El jueves 10, Andrea dejó a su hijo con un vecino, cobró un giro enviado desde Argentina un local de pagos y se perdió de vista en la entrada del balneario Atlántida.



La Policía considera que Panini recibió ayuda para irse del país. La joven estuvo desaparecida ocho días (ver nota aparte).



Denuncias cruzadas.

Antes de ausentarse del país, Andrea Panini ya era investigada en Uruguay por la fiscal Busich. La joven argentina intercambió denuncias con su expareja. Andrea acusó a su exesposo de maltratarla y el hombre la denunció a ella por violencia doméstica hacia el niño, por no enviarlo a la escuela.



La Justicia ordenó la colocación de una tobillera al hombre, que vive en Rocha, y un rastreador electrónico para Andrea. La joven se sacó el rastreador antes de irse de su casa. Ahora Busich investigará a Panini por haberse ido del país “de esa forma”, según dijo la fiscal en alusión a la desaparición de la joven. Y agregó: “Yo estoy investigando todo. Lo anterior (las denuncias cruzadas) y por qué ella se fue a Argentina”.



En la investigación, Panini deberá responder por haber dejado al niño al cuidado de un vecino y por la extracción de un rastreador.

El País: ¿Esos dos hechos recientes serán analizados en su investigación?



Fiscal Busich: Se sumaron a la investigación que ya se venía haciendo (las denuncias cruzadas entre la pareja). Aparte, ella es investigada por otros delitos.



EP: ¿Qué otros delitos?



Busich: No le puedo decir. Aparte de la denuncia del marido tiene otras en su contra.



EP: ¿Quiénes hicieron esas denuncias?



Busich: Son por otros hechos. Fueron presentadas por terceros. No le puedo decir quiénes son.



EP: Además del expediente que tiene usted en la Fiscalía, ¿hay otros referidos a Panini?



Busich: Yo tengo las denuncias de violencia doméstica de ella hacía él y de él hacia ella. Eso era lo que yo estaba investigando. Pedí una pericia psicológica para Panini. La pericia concluyó que ella no sufrió daño psicológico. Como ella no tiene daño psicológico e hizo una denuncia por violencia doméstica, pedí una pericia para el niño. Yo quería saber si el niño tenía daño, pero ella nunca lo llevó a la pericia. Pedimos para ver si había sido notificada de ese pedido de pericia. Y había sido notificada. Ahí es cuando ella se va (del país). Recuerdo que los abuelos paternos del niño iniciaron un juicio de visitas. Cada vez que había una audiencia, ella presentaba un certificado médico para eludirla.



EP: ¿Se están investigando esas situaciones?



Busich: Analizaremos todo.