Policía cree que Andrea Panini recibió ayuda para irse a Argentina

En el fondo de su casa en Remanso de Neptunia, la argentina Andrea Panini permitió que un conocido construyera una vivienda. Hace ocho días, exactamente el jueves 10, Panini dejó en su casa dos celulares y el rastreador que llevaba por un caso de violencia doméstica vinculado con el padre de su hijo de 11 años. Luego pidió al vecino que cuidara al niño por tres horas.

Andrea subió a su bicicleta y pedaleó las pocas cuadras que separan Remanso de Neptunia del peaje de Solís Chico. Dejó la bicicleta atada con un candado. Luego abordó un ómnibus que se dirigía a Atlántida. Descendió cerca de la rotonda de ingreso al balneario y caminó hacia un local de cobranzas ubicado en un hipermercado.

Eran cerca de las 13:00 horas de ese jueves. Funcionarios del hipermercado dijeron a El País que Andrea estuvo más de una hora adentro del centro comercial, pero no compró nada según revelaron las filmaciones. Es posible que, como había mucho público, la mujer haya tenido que esperar en una fila todo ese tiempo, agregaron.



En el local de pagos, Andrea retiró 4.000 pesos argentinos que equivalen a unos $ 1.800. Ese dinero fue enviado por amigos argentinos que toman clases de yoga por Zoom con ella. Pero ese no fue el único giro que recibió en los últimos días. El viernes 4 también cobró el equivalente a unos $ 2.000 en un local de pagos de la Terminal de Tres Cruces. El dinero provino de Argentina y fue utilizado para pagar los timbres de un escrito que un abogado iba a presentar en un Juzgado de Familia.

Ya eran las 14 horas del jueves 10 cuando Andrea salió del hipermercado de Atlántida y caminó unos metros por la Calle 2, paralela a la Ruta Interbalnearia. Pasó frente a una estación de servicios. Ahí Andrea se esfumó para la Policía.



La estación de servicios tiene cámaras defectuosas y no captó el recorrido de Andrea por la calle en dirección a la ruta.

A partir de la ausencia de la joven, los rumores se sucedieron. Que la vieron por Parque del Plata. Que la vieron por San Luis. Que la vieron caminando por la rotonda de entrada a la ciudad de Rocha.



Investigadores de la Zona III de Canelones y de la Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol mostraron las filmaciones de esos lugares al hermano y al vecino de Andrea, y estos dudaron de que fuera ella.

Ayer, luego de saberse que la joven se encontraba en Córdoba (Argentina), el trabajo de búsqueda de la Policía se resume en 60 hojas que contienen rastrillajes, averiguaciones y declaraciones de supuestos testigos.



Cómo terminó Andrea en Córdoba es un gran signo de interrogación para la Policía.



Según los investigadores del caso, Panini recibió ayuda para irse del país.

Una de las hipótesis manejada por los investigadores apunta a que la joven argentina viajó en un auto, pasó la frontera sin haber sido declarada y continuó viaje a Córdoba, donde tiene amigos que practican yoga. Además de recibir ayuda, Andrea sabía cómo desplazarse por el país, según dijo una fuente policial a El País.



Mientras la Policía y la Prefectura buscaban a Andrea por balnearios y playas, Interpol revisaba las listas de pasajeros que habían embarcado hacia Argentina desde el puerto y en la terminal de Tres Cruces. En ninguna de las listas apareció el nombre de Andrea Panini. Otra hipótesis de los investigadores apunta a que abordó un ómnibus en dirección a Bella Unión y de ahí cruzó en lancha hacia Monte Caseros para luego seguir viaje hacia Córdoba.

El viaje.

El misterio de la ausencia comenzó a revelarse al mediodía de ayer, cuando se supo que la joven se había comunicado desde Córdoba con su hermana, Paula Panini, radicada en Buenos Aires, y le dijo que estaba bien en la casa de una amiga.



A las 12:30 horas de la víspera, el abogado penalista y exsecretario de la Presidencia del gobierno de José Mujica, Homero Guerrero, junto con la abogada Laura Robatto y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, acompañaron al hermano y a la cuñada de Andrea Panini en una reunión mantenida con la fiscal del caso, Mirna Busich. En el encuentro, el hermano de Andrea confirmó a Busich que la joven había aparecido en Córdoba.

La Policía buscó intensamente a Andrea Panini. Foto: El País (Archivo)

El objetivo de la reunión en la Fiscalía era conocer si Andrea deberá responder o no por su ausencia. Fuentes policiales dijeron que la ciudadana argentina deberá dar explicaciones por haber dejado a su hijo bajo el cuidado de un vecino, y por haberse sacado el rastreador ordenado por la Justicia.



A la salida de la Fiscalía, Robatto dijo a El País que Andrea no cometió ningún delito en territorio uruguayo. “Puede venir o no al país. Ella solo se fue”, dijo la profesional.



Por su parte, Guerrero dijo que el jueves 17 asumió con Robatto el patrocinio de la familia de Panini y agregó que ambos profesionales concurrieron a la Fiscalía para conocer la carpeta que contenía información sobre la búsqueda. “En ese momento nos enteramos de que había aparecido. Ahí la investigación dio un giro”, dijo Guerrero. El hermano de Andrea declinó hacer declaraciones.



En la tarde de ayer, Interpol se comunicó con su par de Argentina para confirmar en forma oficial la aparición de Panini. La joven deberá presentarse en una comisaría o en una fiscalía para declarar sobre su aparición. A partir de ahí, una unidad de cooperación internacional informará a la fiscal.



"Arduo despliegue".

La aparición de Andrea no cierra la investigación fiscal. Ahora se abre otra etapa, como lo señaló ayer el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una conferencia de prensa. “Queremos saber los motivos de su ausencia, que generó un complejo y arduo despliegue policial en los departamentos de Rocha, Canelones y Paysandú, que llevó muchos recursos de nuestra Policía”, dijo el jerarca.



Según una fuente del caso, una explicación posible de la ausencia de Panini podría estar relacionada con la disputa que tiene por su hijo con su pareja que reside en Rocha. El hombre no firma un traslado del niño hacia Argentina.