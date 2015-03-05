Joven de 22 años está en coma tras ser baleada por un grupo de desconocidos
Un grupo de cinco hombres baleó a una pareja que circulaba en moto en la zona de Tres Ombúes. La mujer recibió un balazo en el hombro y otro en la cabeza. Permanece internada en estado grave.
Sobre las 23 horas de este miércoles efectivos policiales concurrieron hasta las calles Francisco Siti y Gobernador de las Provincias Orientales, cerca de Tres Ombúes, ya que habían sido alertados sobre un incidente que dejó a una mujer herida.
La pareja de la mujer dijo a la Policía que iban en moto cuando una camioneta blanca les hizo cambio de luces, y ellos cedieron el paso. Pero en ese momento el vehículo paró y bajaron cinco desconocidos que comenzaron a disparar. Luego escaparon.
El hombre trasladó a su pareja en un taxi hasta un centro de salud.
La joven de 22 años recibió dos balazos, uno de ellos en el hombro y otro en la cabeza. Está internada en estado de coma y la Policía investiga.
montevideo
¿Encontraste un error?