Irán a la huelga si sacan la mampara

El sindicato único de trabajadores de los autos con taxímetro tendrán hoy una reunión con el Intendente de Montevideo.

Además de su manifesta oposición a la aplicación Uber, ahora anuncian que irán a la huelga en caso de que se quiten de los vehículos las mamparas colocadas para reducir los robos y ataques a los conductores.

Mientras que la Patronal del taxi, a través de su ex presidente Oscar Dourado, afirmó recientemente su acuerdo para que la mampara sea opcional de aquí en adelante, porque su uso está cada vez menos justificado, desde el Suatt en cambio se afirma que no claudicarán en su creencia de que la mampara es la principal defensa para el trabajador.

De todos modos, los sindicalistas estarían dispuestos a discutir la instalación de mamparas más modernas y menos rígidas, que no terminen ocasionando lesiones graves a los pasajeros que viajan en los asientos traseros de los taxis.

Hace 12 años, tres delincuentes asesinaron a su primo. Foto. F. Flores

TRABAJADORES DEL TAXI