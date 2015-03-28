Investigan homicidio en Las Pidras; víctima intentó incendiar comercio

El hombre estaba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos amigos. Ingresó al comercio y como el dueño no le dio dinero amenazó con golpearlo e incendiar el lugar. Ante esto el trabajador tomó un arma y le disparó.



Un comerciante de 65 años está detenido por el homicidio de un hombre en Las Piedras, Canelones.

Efectivos policiales de la Seccional 21ª concurrieron hasta la calle San Isidro esquina Queguay, tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de una persona herida de bala.

La víctima murió en el lugar luego de recibir dos disparos. Fue identificado como “El Carli”, un hombre de 37 años con cuatro antecedentes penales por hurto.

El comerciante dijo a la Policcía que el hombre se encontraba en la calle, frente al local, consumiendo bebidas alcohólicas con otras dos personas.

La víctima ingresó y le pidió cigarrillos. Luego volvió y le pidió dinero, pero ante la negativa el hombre se enojó y amenazó con incendiarle la casa y el comercio, además de decirle que lo iba a golpear.

Como insistía en ingresar el trabajador tomó un revolver calibre 32 y le disparó dos veces en el pecho.

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