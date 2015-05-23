Internado en CTI por agresión de rapiñeros

Un repartidor de 57 sufrió lesiones al ser atacado por tres delincuentes que lo robaron y está internado con muerte cerebral. La Policía los detuvo: ser trata de un hombre de 25 años y dos adolescentes de 17.

Por este caso ocurrido en Las Piedras fue procesado con prisión un hombre de 25 años apodado "El Pitu", (quien ya contaba con antecedentes penales por rapiña) por el delito de rapiña especialmente agravada y se les inició un procedimiento a dos menores, ambos de 17 años.

El trabajador agredido trabajaba como repartidor de combustibles, y durante la violenta rapiña fue golpeado reiteradamente. Debido a dichos golpes es que fue internado en un CTI y su estado es grave.

Según informó Canal 10, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral, y la víctima es el padre del exjugador de Nacional, Mathías Abero. Junto al repartidor estaba el conductor del camión, de 25 años, que también fue golpeado pero sufrió lesiones leves.

Con Muerte Cerebral