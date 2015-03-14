Hallan armas de la Policía y chalecos antibalas en un operativo: ocho detenidos

Con el propósito de aclarar varios hechos delictivos en una de las zonas conflictivas de Montevideo, la Policía allanó ayer una vivienda en el barrio Chacarita de los Padres, detuvo a ocho personas y decomisó armas, municiones, drogas, dinero y dos chalecos antibalas, entre otros elementos.

Los objetos fueron expuestos horas después en el comando de la Zona III de la Jefatura de Montevideo.

En el interior de la vivienda se encontraron, entre otras armas, una pistola perteneciente a un policía de Canelones, que estaba denunciada como robada. También una escopeta calibre 12, un revólver 357 y una réplica de pistola 9mm.

Además, los moradores tenían dos chalecos antibalas. Uno de ellos, preparado para resistir armas de grueso calibre, que ni siquiera posee la Policía uruguaya. Había también municiones varias, tres autos, una moto, computadoras y cámaras de video.

La Policía encontró también trece tizas de pasta base y un ladrillo de marihuana.

Por este caso, cinco hombres y tres mujeres pasaron a la sede penal de décimo turno.

El procedimiento fue realizado de forma conjunta por detectives de la Zona III, el plantel de perros, la Guardia Republicana y la División de Información Táctica de la Policía.

Uno de los últimos hechos violentos de los que la Policía informó a comienzos de marzo fue el de un tiroteo entre motociclistas de bandas rivales de esa zona, fruto del cual resultó herido un niño que jugaba en el patio de una finca.

Dos personas fueron detenidas por ese caso.

Operadores del sistema judicial expresaron a El País que en los últimos meses aumentó la cantidad de heridos de bala en ese barrio.

El barrio Chacarita de los Padres fue blanco del primero de los mega-operativos policiales que se llevaron adelante en 2011 por parte del Ministerio del Interior. El objetivo era combatir la presencia de bandas delictivas en la zona.

La zona de Punta de Rieles, lindera a Chacarita de los Padres, fue reciente escenario de un tiroteo entre delincuentes y dos policías en una estación de servicio ubicada en Ruta 8 y Camino Guerra.

Los dos agentes habían ingresado a la gasolinera como clientes, y segundos después, un delincuente armado y con la cabeza cubierta con casco de moto intentó entrar a cometer un asalto en el mini mercado de la estación. Allí fue sorprendido por uno de los efectivos, se produjo un forcejeo y un posterior intercambio de disparos.

Varios clientes que se encontraban en la estación intentaban cubrirse de los balazos. Uno de los policías fue herido en una pierna y en el mano derecha, y un joven de 20 años que estaba en la plazoleta ubicada frente a la estación fue alcanzado por una bala en el abdomen. Los delincuentes huyeron sin consolidar la rapiña.

Meses atrás, otros policías se habían tiroteado con delincuentes que intentaron rapiñar la misma estación. El policía baleado pertenece a la Zona III.

Dos baleados.

Otro tiroteo tuvo lugar el jueves en Ruta 5, a la altura de Camino de la Redención, en jurisdicción de la Zona IV.

Un auto y una camioneta, con siete ocupantes, fueron atacados a balazos desde otro vehículo. Uno de los heridos fue baleado en la cabeza y el otro en maxilar y hombro, con proyectiles 9 milímetros.

Las víctimas dijeron no reconocer a los atacantes y los detectives de la zona calificaron al hecho como "confuso". Ahora tratan de establecer los motivos del ataque.

Armas, celulares, droga, municiones y dinero incautados.

Despliegue de fuerzas y perros en Chacarita de los Padres