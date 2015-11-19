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El País Información

Gremio del taxi: "Hoy el taxi enfrenta a una empresa que no respeta al Estado uruguayo"

19/11/2015, 16:35
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Hace 12 años, tres delincuentes asesinaron a su primo. Foto. F. Flores
Nota a Oscar Dourado, presidente del Centro de Propietarios de Automoviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu), ND 20150129, foto Francisco Flores
Archivo El Pais

LaGremial Única del Taxi compara la situación que hoy vivenlos taximetristas con la llegada de Uber a Uruguay con la que enfrenta Uruguay con la tabacalera Phillip Morris.

La Gremial Única del Taxi emitió esta tarde un comunicado en el que una vez más expresa su rechazo a la llegada de Uber a Uruguay, empresa que anunció que a partir de las 15 horas de hoy jueves comienza a funcionar en Montevideo.

"Hoy el taxi enfrenta a una empresa que no respeta al Estado uruguayo y los taximetristas enfrentan una situación igual a la que enfrenta el país con Phillip Morris", dice el comunicado.

Y continúa sosteniendo que este tipo de "empresas americanas" creen "que todo lo pueden comprar, pero la dignidad del pueblo uruguayo ha demostrado siempre que no cede ante la prepotencia y la ilegalidad".

"El gremio del taxi siempre estuvo presente con un servicio prestado con formalidad y trabajo en favor de la sociedad toda", continúa, e informan a la población que no harán "ningún tipo de movilización ni de paro en contra de la sociedad y del Estado de derecho que gozamos todos los uruguayos".

El comunicado finaliza señalando que "el gremio no va a responder a las provocaciones de esta empresa que lo que busca es la violencia y el enfrentamiento entre hermanos uruguayos".

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