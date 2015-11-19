Gremio del taxi: "Hoy el taxi enfrenta a una empresa que no respeta al Estado uruguayo"

LaGremial Única del Taxi compara la situación que hoy vivenlos taximetristas con la llegada de Uber a Uruguay con la que enfrenta Uruguay con la tabacalera Phillip Morris.

La Gremial Única del Taxi emitió esta tarde un comunicado en el que una vez más expresa su rechazo a la llegada de Uber a Uruguay, empresa que anunció que a partir de las 15 horas de hoy jueves comienza a funcionar en Montevideo.

"Hoy el taxi enfrenta a una empresa que no respeta al Estado uruguayo y los taximetristas enfrentan una situación igual a la que enfrenta el país con Phillip Morris", dice el comunicado.

Y continúa sosteniendo que este tipo de "empresas americanas" creen "que todo lo pueden comprar, pero la dignidad del pueblo uruguayo ha demostrado siempre que no cede ante la prepotencia y la ilegalidad".

"El gremio del taxi siempre estuvo presente con un servicio prestado con formalidad y trabajo en favor de la sociedad toda", continúa, e informan a la población que no harán "ningún tipo de movilización ni de paro en contra de la sociedad y del Estado de derecho que gozamos todos los uruguayos".

El comunicado finaliza señalando que "el gremio no va a responder a las provocaciones de esta empresa que lo que busca es la violencia y el enfrentamiento entre hermanos uruguayos".



Hace 12 años, tres delincuentes asesinaron a su primo. Foto. F. Flores

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