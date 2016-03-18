Falleció taxista baleado por menor; para el transporte

Detuvieron al padre de “Raulito”, buscado por el homicidio del trabajador.

Falleció ayer de tarde Fernando González, de 48 años, el taxista baleado el martes pasado a las 19:00 horas, en un intento de rapiña en Punta de Rieles. Por esta razón, se resolvió para hoy un paro de transporte de 24 horas que afectará a servicios urbanos, suburbanos e interdepartamentales, y también a taxis "por tiempo indeterminado".

Ayer, en el curso de las investigaciones policiales para aclarar el homicidio, fue detenido el padre de un menor apodado "Raulito", de 17 años, señalado como posible autor del intento de robo y muerte del taxista. La Policía lo detuvo en el asentamiento "La Chancha", ubicado en la zona de Punta de Rieles. También en "La Chancha" fue donde en diciembre de 2014 una menor de 14 años, embarazada de tres meses, rapiñó al taxista Mario Dipólito y lo mató.

González fue baleado el martes en Camino Cerdeñas y Erídano. "Venía circulando y le dispararon, detuvo la marcha por el disparo y le volvieron a disparar", indicó Antonio Diez, secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).

Este es el segundo taxista baleado en una rapiña en Montevideo en menos de 20 días. El otro caso ocurrió el 28 de febrero pasado de noche, cuando un taxista de 53 años intentó evitar ser rapiñado, mientras circulaba por Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada, y le dispararon. Los dos menores, de 16 y 17 años, autores de la rapiña, fueron capturados por la Policía y la Justicia ordenó su internación en el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU).

El taxista, Juan Bonilla, ya fue operado ocho veces. En la página de Facebook del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro, los trabajadores han convocado varias veces a donar sangre para su compañero baleado que se encuentra internado en el CTI de la Asociación Española.

Ayer la Unión Nacional de Obreros del Transporte (Unott) definió realizar hoy un paro de 24 horas luego del fallecimiento del taxista. Es por esta razón que no hay servicio de ómnibus urbanos (Cutcsa, Raincoop, Coetc, Ucot y Come) desde las 00:00 horas de hoy hasta las 24:00 de esta noche.

Copsa informó esta mañana que la empresa "se solidariza" con la familia del trabajador asesinado y que por eso adhieren al paro, brindando desde las 5 de esta mañana solamente un servicio de emergencia con un 70% de la flota en funcionamiento.



Turismo.

Los servicios de ómnibus interdepartamentales e internacionales también detendrán sus tareas y esta medida afectará a quienes comenzaban desde hoy sus vacaciones por la Semana Santa.

Osvaldo Torres, jefe de la Torre de Control de la terminal Tres Cruces, dijo que "no sabemos si podrán trabajar con empresas contratadas o trabajadores no sindicalizados" para paliar la situación.

Los viernes previos a esta semana son los días de mayor movimiento en la terminal.

"La cifra de pasajeros que se moviliza oscila entre 60.000 y 65.000 personas. Hay gente que sacó el pasaje hace 15 días, planificando la Semana de Turismo", agregó Torres. Básicamente la gente viaja al litoral termal, a Paysandú (por la Semana de la Cerveza) y hacia el sur de Brasil, indicó.

Esta mañana El País confirmó que algunas empresas cuentan con servicios de emergencia, como por ejemplo la agencia Cita, y otras funcionan normalmente, como Buquebús.

Taxis.

El sindicato Suatt evaluará hoy si seguirán el paro luego del sepelio de González.

A las 15:00 horas trasladarán el cuerpo a la empresa Forestier Pose y desde allí al Cementerio del Norte. No habrá velatorio.

"Había que hacer unos trámites antes de fijar el lugar del sepelio porque en realidad la familia no tenía solvencia para afrontarlo. El Suatt hizo gestiones para que se pudiera hacer", afirmó el secretario general del sindicato.

Taxistas no sindicalizados proponen no realizar paro de actividades para evitar perjudicar a los pasajeros. Sugieren sólo detener las tareas durante el sepelio y el velatorio.

DOS POSTURAS SOBRE PAGO ELECTRÓNICO.

Bonomi: "Eliminar dinero en efectivo"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lamentó que dos taxistas fueran baleados y que uno de ellos falleciera. Dijo que hace tiempo propusieron al sindicato de taxistas quitar el dinero en los autos y que hubo "resistencia" a esa propuesta. El secretario de Estado reiteró la propuesta a los taxistas de implementar el uso de dinero electrónico como forma de pago y evitar la presencia de efectivo en los vehículos, así como la instalación de cámaras en los taxis comunicadas con el sistema de monitoreo del Ministerio, además de la implementación de un sistema de ubicación de todos los móviles. "Creemos que esta es la verdadera salida, pero hay resistencia", afirmó Bonomi.

Sindicato: "Nunca hubo propuestas"

En relación a las declaraciones del ministro del Interior Eduardo Bonomi, Antonio Diez, secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), dijo que el sindicato "no se está resistiendo a sacar el dinero en efectivo de los vehículos porque nunca lo discutieron con el Ministerio". El representante del Suatt indicó que hace tiempo se formó una comisión bilateral para buscar maneras de dar seguridad a los trabajadores del taxi, "pero nunca funcionó; esperemos que empiece a funcionar ahora". Sobre el uso de formas de pago electrónicas, Diez sostuvo que están dispuestos a discutir al respecto.

El gremio del taxi volvió a perder un trabajador, asesinado en una rapiña.

COMO UN “DEJA VU”