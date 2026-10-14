Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: visita del papa en duda, pobreza y columna de Martín Aguirre

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 14 de octubre estará como invitado el economista Matías Brum para analizar los datos de pobreza divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además habrá espacio también para recibir a Martín Aguirre, director de redacción de El País, que como todos los miércoles nos traerá su columna de análisis político.

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado. Entre ellos: la Iglesia Católica uruguaya espera que esta misma semana se le indique desde el Vaticano si la visita prevista del papa León XIV a Uruguay, que está programado que comience el próximo 6 de noviembre, sigue en pie, luego del diagnóstico que recibió el pontífice este martes tras ser operado en Roma.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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