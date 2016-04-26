El Ejército propondrá que los "nini" se incorporen a las fuerzas militares

El comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, dijo que llevarán la propuesta a las mesas de diálogo social convocadas por Presidencia.

Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército Nacional, dijo hoy en La Mañana de El Espectador que en el marco de las reuniones que las autoridades vienen manteniendo por el diálogo social van a proponer que los jóvenes que no estudian ni trabajan se incorporen a las fuerzas militares.

"Estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República un plan de darle a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni estudiando, de poderlos incluir, llevarlos a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, darle cierta disciplina, normas de higiene, enseñarles oficios, darles la posibilidad de poder transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no la tienen", explicó Manini Ríos.

Y agregó que si bien aún no se manejan números en relación a la cantidad de personas que podrían incorporarse "hablamos inicialmente en el orden de 700 o las 800 plazas. Pero podrían ser más".

De todas maneras, el comandante en jefe del Ejército aclaró que la discusión aún no ha comenzado, que la propuesta será llevada a las mesas de diálogo social y que se necesita de "un marco legal, apoyo en cuando a recursos y el trabajo en conjunto de distintos ministerios".

Manini Ríos dijo que "no sería formar soldados, sino formar voluntarios de protección civil o como se le quiera llamar".

También adelantó que se maneja la idea de que "sería bueno darle algún estímulo, algún viático, en nuestra propuesta hablamos de darle un 50% de lo que es la remuneración de un soldado".

En cuanto a las zonas en que se podría implementar el plan, dijo que "no lo limitamos a ninguna zona, pero por sentido común será en las zonas que tengan más problemas"

"Esta discusión aún no ha comenzado, pensamos aportar este proyecto que seguramente va a dar para discutirlo mucho y en muchos ambientes", concluyó.



Comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos en el Día del Ejército. Foto: Francisco Flores

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