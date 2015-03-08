El cambio de hora favorece el delito

Al atrasar los relojes una hora en esta jornada, los uruguayos podrán dedicarle más tiempo al descanso o el sueño a secas. Pero, cuidado: el cambio de horario favorece la delincuencia. En promedio, las rapiñas aumentan un 23%.

El fenómeno se contrapone con lo que acontece cuando se adelanta la hora para generar un ahorro energético durante cinco meses. Entonces las rapiñas bajan un 27% y los hurtos un 11%.

Estos datos surgen del entrecruzamiento de estadísticas, en un experimento natural incluido en una investigación en torno a los efectos económicos del delito sobre la economía, realizada por Ignacio Munyo, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo .

El autor del trabajo universitario explica que "un experimento natural es una situación cotidiana en que las personas actúan en su ambiente natural y el investigador encuentra la forma de aislar los efectos buscados sobre el comportamiento humano. Más allá de los tradicionales experimentos de laboratorio, los experimentos naturales son hoy una fuente importante sobre la que es posible extraer conclusiones científicas".

Adelantos y atrasos.

Para explicar lo que sucede el domingo en que se adelanta la hora, Munyo señala que "una posible interpretación de los hechos podría ser que con el cansancio aumenta el costo de oportunidad del delito para el potencial criminal. En otras palabras, la actividad alternativa al delito se hace más valiosa. A igualdad del resto de los determinantes del delito como por ejemplo la magnitud del botín, la probabilidad de aprehensión o la pena esperada al estar cansado, el potencial delincuente valora más quedarse descansando y gastar menos energía. A su vez, al estar más cansado, el potencial criminal podría ser menos productivo, tal vez perder habilidad a la hora de cometer delitos", explica Munyo.

Según el investigador, "el efecto cansancio también podría jugar por el lado de la víctima. Al estar más cansada, la víctima potencial podría decidir pasar más tiempo de lo normal descansando en casa, y por lo tanto exponiéndose menos a un posible acto delictivo. Por otra parte, una potencial víctima más cansada también podría tomar menos recaudos a que la roben. Eso último podría compensar el efecto anterior porque opera en sentido contrario".

Al atrasarse la hora, como hubo que hacerlo en la madrugada de hoy, se genera en cambio una hora más de sueño y es así que el número de rapiñas aumenta, aunque no la cantidad de hurtos.

No existen antecedentes ni a nivel local ni a nivel internacional sobre el impacto del cansancio en la actividad de los delincuentes. Los resultados del trabajo de Munyo son pues originales y no es viable compararlos porque no se ha hecho nada similar. No obstante, el impacto del cansancio sobre otras conductas sí ha sido medido. Por ejemplo, en Canadá se demostró que el cansancio incrementa los accidentes de tránsito. Una investigación en EE.UU. comprobó el aumento de accidentes laborales. Otro análisis vinculó al cansancio con un efecto negativo sobre la operativa de la bolsa de valores.

De modo inverso, se puede pensar que la "devolución" de la hora perdida al adelantar los relojes aumenta el descanso de los delincuentes y sus víctimas, que es más probable se encuentren en las calles, en un domingo que anochecerá más temprano.

Base de datos del estudio.

El estudio de Ignacio Munyo incluye información del día y la hora exacta en que fueron cometidos todos los delitos denunciados entre 2004 y 2010 en las comisarías de policía de Montevideo. Incorpora además una información detallada sobre hurtos y rapiñas, (ambos delitos contra la propiedad, con la diferencia que la rapiña incluye el uso de violencia).

EL HUSO HORARIO Y LA MEDICINA

Atraso del reloj ayuda al corazón.

Un estudio realizado en 2012 en Estados Unidos concluyó que los ataques cardíacos aumentaron un 10% el lunes y martes, días siguientes al adelanto horario. Los ataques cardíacos se redujeron un 10 por ciento el primer lunes y martes después de regresar una hora en otoño.

De acuerdo a lo difundido por Prevent Disease, "un estudio publicado en 2007 combinó encuestas de 55.000 personas del centro de Europa con información de los patrones de sueño y vigilia durante ocho semanas de 50 individuos sobre los cambios con respecto al cambio de horario. Los investigadores encontraron que las personas jamás ajustaron por completo su ritmo circadiano (o reloj biológico) con el cambio de hora relacionado con el horario de verano...

Este cambio de horario fue más difícil para los noctámbulos, las personas propensas a despertarse y dormirse tarde." Otro estudio citado en New England Journal of Medicine advierte un aumento de 5% en los ataques cardíacos en los primeros tres días después de la entrada del horario de verano. El riesgo se redujo después de que los relojes fueron retrasados una hora.

La noche se adelanta y se hace más propicia la actividad de los delincuentes.

Los domingos en que se atrasa la hora, las rapiñas crecen 23% en promedio