El 82% rechaza la reacción de los taxistas contra Uber

El 52,6% nunca ha utilizado aplicaciones de transporte.

El 82% de los uruguayos declaró estar "muy en desacuerdo" o en "desacuerdo" con la forma en que los taxistas reaccionaron ante la llegada de la empresa estadounidense Uber al país. En tanto un 2,08% dijo estar "de acuerdo" y un 2,78% "muy de acuerdo" en cómo encararon el tema, mientras que el 12,1% restante se mostró indiferente ante el suceso.

Las cifras fueron presentadas en un estudio realizado por la Consultora Zigma, para la cual se entrevistó a 890 personas mayores de 18 años y con acceso a internet desde el 1° al 15 de marzo de 2017.

El objetivo de la información era conocer algunos aspectos "frente al debate público que se había desencadenado en torno a ese servicio de transporte".

Mamparas.

El desembarco de la empresa estadounidense llevó a que los taxistas se replantearan algunos aspectos de su servicio para poder competir ante el avance de Uber.

Uno de ellos fue la posibilidad de retirar la mampara de los vehículos, algo que ha sido muy discutido en los últimos tiempos, para poder brindar así mayor confort a los clientes.

Con respecto a ese tema, ante la pregunta: "¿Está de acuerdo con la mampara en los taxis?", más del 77% de los encuestados respondió de forma negativa mientras que 22,57% dijo estar de acuerdo.

A pesar de los datos, la posibilidad de eliminar el vidrio protector se descartó y se decidió mantener la mampara pero —a efectos de mitigar las consecuencias de los golpes que el pasajero pueda sufrir contra ella ante un accidente de tránsito— se decidió comenzar a desarrollar un nuevo modelo de taxi que permitiera aumentar la distancia entre mampara y pasajero, "buscando los niveles de seguridad y confort", explicó un informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

También la llegada de Uber llevó a que los taxistas contemplaran la idea de implementar otras formas de pago para eliminar el dinero en efectivo de los taxis, además de la incorporación de alta tecnología que permita monitorear la ubicación del vehículo desde el centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, equipos audio y video además de un botón de pánico.

Aplicaciones.

El 47,35% de los encuestados declaró haber utilizado alguna plataforma digital para solicitar servicio de transporte, mientras que el 52,65% respondió que no.

Dentro de los que sí usaron las diversas plataformas digitales en Montevideo, la mayoría de ellos (54%) emplearon la aplicación Uber, seguido por Easy Taxi con un 28%; Voy en Taxi con 16% y por último Cabify, con 2%.

Chofer de Uber amenazado.

Matías Eduardo, conductor de Uber, denunció ante la Policía haber sido amenazado con un arma por un taxista. El joven había tenido problemas con el mismo taxista ya que ambos suelen trabajar en el Aeropuerto y sus inmediaciones. En una ocasión lo insultó, en otra dice que lo encerró con el auto, y la tercera vez le exhibió un arma 9mm.

El taxi se manifestó en varios ocasiones para que Uber se fuera del país. Foto: F. Flores

VISIÓN SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO