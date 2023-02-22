Primaria pide ayuda al Ministerio de Defensa para entregar útiles escolares

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó recientemente que hay “debilidades significativas” en los procesos de distribución de bienes y material educativo a lo largo del país por parte de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip).

A partir de la auditoría, la subdirectora de Dgeip, Olga de las Heras, dijo a El País que Primaria pidió apoyo al Ministerio de Defensa Nacional para la entrega de útiles. En esa línea, pondrá la lupa en los repartos del Correo Uruguayo para evitar demoras, entre otras medidas, para llegar al comienzo de cursos sin falta de materiales.

Un informe de AIN publicado el 17 de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concluyó que hay “debilidades significativas que inciden en el acceso en tiempo y forma de los alumnos a los materiales educativos”.

Tras evaluar los controles de Dgeip, la AIN planteó que el resultado es “una gestión ineficiente para satisfacer las necesidades de materiales, mobiliario y equipamiento de las escuelas de todo el país”. El relevamiento se hizo entre enero de 2021 y setiembre pasado, “sin perjuicio que para determinados procedimientos se consideró un periodo más extenso”.

“Lo que ellos informan son las dificultades que nosotros ya habíamos detectado”, remarcó De las Heras. El reparto en Primaria no es igual en sus 2.318 escuelas. Mientras en Montevideo, Canelones Este, Lavalleja y San José se realizan las entregas en cada una de las 633 escuelas que están allí, en las restantes 1.685 el reparto es en las inspecciones departamentales.

La subdirectora de Primaria dijo que el plan de reparto que armó el Departamento de Logística luego de la auditoría “cumple en todos los casos con un cronograma de días que nos da perfectamente para que todos dispongan de los materiales al inicio de clases”.

La AIN constató la “ausencia de una adecuada supervisión y control por parte de la Dgeip sobre el proceso de distribución”. Tras la auditoría, el director ejecutivo de Gestión Organizacional de Dgeip, Luis Petrele, fue nombrado encargado del seguimiento de todo el proceso. La AIN señaló también que el personal y la flota son “insuficientes”. De seis vehículos, tres son camiones grandes. De las Heras dijo que Primaria no cuenta con una flota “muy adecuada”.

La auditoría también señaló que “la distribución de libros se terceriza, no contando con controles ni con un adecuado seguimiento sobre el servicio prestado, constatando demoras significativas en su entrega”. Para revertir esto, designaron a Álvaro Currais como supervisor de la distribución.

AIN también apuntó que el sistema GRP utilizado “no se adecua a las necesidades del proceso” y que no brinda información “íntegra y oportuna”. Primaria definió que todos los funcionarios del Departamento de Logística tengan una capacitación del sistema.