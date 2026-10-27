La UM lanzó la Licenciatura en Comunicación Estratégica y Marketing Digital

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo lanzó para marzo de 2027 la Licenciatura en Comunicación Estratégica y Marketing Digital: una propuesta innovadora que integra comunicación, marketing, tecnología y negocios.

Natalia Moris, decana de la Facultad y directora de la carrera, con una extensa experiencia en posiciones de liderazgo y más de 30 años de trayectoria en la industria de medios, explicó los principales diferenciales de la propuesta y el perfil profesional que se busca formar. Las inscripciones ya están abiertas.

¿Por qué la UM decidió lanzar esta licenciatura en Comunicación Estratégica y Marketing Digital?

Porque el mercado cambió. Hoy ya no alcanza con entender solo de comunicación, solo de marketing o solo de negocios digitales. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de conectar todas esas disciplinas y convertirlas en estrategias que generen valor para las organizaciones y sus públicos.

En los últimos años, se transformó radicalmente la forma en que las marcas se relacionan con las personas. Los canales digitales, los datos, el e-commerce y la inteligencia artificial pasaron a ser parte de la vida cotidiana de empresas, instituciones y emprendimientos. En ese contexto, vimos una oportunidad clara para crear una carrera que responda a estas nuevas necesidades y desarrollamos una propuesta que pone a la comunicación en el centro, dado que entendemos que detrás de la tecnología siempre hay personas, vínculos y decisiones.

El objetivo es formar profesionales capaces de combinar pensamiento estratégico, creatividad, análisis de datos y visión de negocio, sin perder de vista el impacto que sus decisiones tienen en la sociedad.

¿Cuáles son los principales elementos distintivos de esta carrera? ¿Qué novedad aporta al mercado académico?

Lo más innovador de esta licenciatura es que integra áreas que muchas veces se enseñan por separado. En una misma propuesta educativa convive la comunicación estratégica, el marketing digital, los negocios digitales, la analítica de datos, la inteligencia artificial y el liderazgo.

No concebimos lo digital únicamente como una cuestión tecnológica. Lo entendemos como el espacio donde hoy se construyen marcas, reputación, comunidades, experiencias y relaciones. Por eso la carrera integra esas disciplinas con una sólida formación humanística que permite comprender su impacto social, cultural y ético.

Otro diferencial importante es la incorporación transversal de la inteligencia artificial. No aparece como una materia aislada, sino como una herramienta que atraviesa distintas asignaturas y que los estudiantes aprenderán a utilizar de forma crítica, estratégica y responsable.

Además, la carrera tiene una fuerte vocación práctica. Los estudiantes tendrán contacto real con la industria desde el primer semestre, participarán en tres prácticas profesionales a lo largo de su carrera y desarrollarán un proyecto final para un cliente real.

La carrera se dictará en la tarde y tendrá un día online con profesores internacionales. El alumno podrá personalizar el recorrido académico mediante materias electivas y diplomas complementarios en áreas como Psicología y Organizaciones, Global Communications, Emprendedurismo e Innovación, Política y Relaciones Internacionales o Diseño y Contenido Digital.

Natalia Moris, decana de la Facultad de Comunicación de la UM

¿Cómo está compuesto el cuerpo docente?

El equipo de profesores está compuesto por académicos, investigadores y profesionales con formación de grado, maestría y doctorado, junto con referentes reconocidos en áreas como comunicación estratégica, marketing, investigación de mercados, inteligencia de negocios, analítica, sostenibilidad, ética, producción audiovisual y transformación digital. Eso permite que los estudiantes trabajen sobre casos reales, conozcan tendencias actuales y aprendan de personas que enfrentan esos desafíos a diario.

¿Cuál es el perfil del egresado? ¿Cuáles son las salidas laborales?

El egresado tendrá una mirada integral que combina comunicación, marketing, tecnología y gestión, un perfil que demandan las empresas hoy. Será una persona preparada para liderar proyectos, tomar decisiones basadas en evidencia, gestionar marcas y contribuir a procesos de transformación digital dentro de organizaciones de diverso tipo.

Las posibilidades laborales son amplias y acompañan el crecimiento que está teniendo el sector. Nuestros graduados podrán desarrollarse en áreas de comunicación institucional, marketing, branding, estrategia digital, e-commerce, experiencia de cliente, inteligencia de mercado, agencias de publicidad, agencias de medios, consultoría, gestión de proyectos digitales y emprendimientos propios.

La universidad diseña sus carreras en función de las demandas actuales del mercado laboral, con el objetivo de que sus graduados continúen insertándose rápidamente en el ámbito profesional, como lo demuestra el estudio de empleabilidad, según el cual el 99% de sus graduados UM está inserto en el mercado laboral, en un trabajo relacionado con su carrera.

¿Qué posibilidades de internacionalización ofrece la carrera?

Los estudiantes tendrán acceso a más de 250 convenios internacionales que les permitirán realizar intercambios académicos en universidades de todo el mundo. Además, podrán acceder a programas internacionales y a los Accelerated Master's Programs, que facilitan la continuidad de estudios de maestría en universidades del exterior.

La experiencia internacional también llega al aula. Contamos con profesores invitados de distintas partes del mundo, clases virtuales con docentes internacionales y acceso a redes académicas globales. Esto permite que los estudiantes desarrollen una mirada internacional, tan necesaria en el contexto actual, sobre la comunicación, el marketing y los negocios digitales.