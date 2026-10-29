La IA ya no es solo un tema tecnológico: es una decisión estratégica para las finanzas

Los días 6 y 7 de octubre, el edificio de la Universidad de Montevideo en el Parque de Innovación del LATU recibió las Jornadas de Finanzas 2026, organizadas por la Maestría en Finanzas de la UM. Con cupos agotados, el encuentro analizó cómo la inteligencia artificial está transformando la función financiera, los modelos de negocio y la toma de decisiones. Participaron Federico Muxí, Managing Director & Senior Partner de Boston Consulting Group (BCG); Ignacio Noguez, especialista en IA y analítica avanzada aplicada a la banca; Ignacio Marán y Ronald Jackson, que aportaron la experiencia de las instituciones financieras; Darío Amenábar, MBA por la University of Chicago y especialista en finanzas corporativas y mercados de capitales; y Rafael Pereira, de PwC, especialista en gobernanza de IA.

Daniel Ferrés, director de la Maestría en Finanzas de la UM, repasa las tendencias que dejó el encuentro y explica cómo la formación de la Maestría brinda a los profesionales herramientas para adaptarse a este nuevo escenario.

Daniel Ferrés, director de la Maestría en Finanzas de la UM

¿Por qué considera importante que los gestores de empresas e instituciones financieras estén atentos al impacto de la IA?

La IA puede transformar simultáneamente distintas dimensiones de las empresas: mejorar la productividad, reducir costos, automatizar procesos y ofrecer servicios de mayor calidad. También abre oportunidades para personalizar productos, llegar a nuevos segmentos de clientes y generar nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, aprovechar ese potencial requiere inversiones, cambios organizacionales y el desarrollo de nuevas capacidades. Además, la IA puede modificar las condiciones de competencia, al reducir ciertas barreras de entrada y facilitar la aparición de nuevos competidores.

Precisamente, uno de los objetivos de las Jornadas de Finanzas es abordar esta transformación desde distintas perspectivas profesionales. Reunimos especialistas en estrategia, finanzas, tecnología, gestión y riesgos porque entendemos que el desafío no pasa solo por aprender a usar más herramientas, sino por evaluar dónde, cómo y para qué utilizarlas. El abordaje sobre cómo usar la IA no es solamente entender un desafío tecnológico, sino que se trata de una cuestión estratégica.

Las Jornadas de Finanzas tienen como foco el nuevo rol que juega la inteligencia artificial en la gestión de empresas e instituciones financieras, ¿qué tendencias se están observando en ese marco?

Estamos observando cuatro tendencias importantes. La primera es que la IA está dejando de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en una cuestión de gestión y estrategia en empresas e instituciones financieras. Las instituciones ya no discuten solamente qué herramientas utilizar, sino dónde puede generar valor la IA, qué procesos transformar, qué iniciativas escalar y cómo organizar internamente esa agenda. La función financiera tiene un papel clave en esas decisiones.

La segunda tendencia es el pasaje de los proyectos piloto a la implementación real y a escala. Los bancos han sido uno de los sectores que más tempranamente incorporaron estas tecnologías, por la gran cantidad de datos que procesan. Hoy encontramos aplicaciones en detección de fraude, análisis de riesgos, atención al cliente y automatización operativa. Un desafío actual es medir resultados concretos en productividad, costos, tiempos y calidad del servicio, sin perder de vista la seguridad.

Una tercera tendencia es el potencial de la IA para transformar la organización de los procesos a través de la IA agéntica. Más allá de mejorar la productividad individual, la IA agéntica permite conectar herramientas, coordinar tareas y ejecutar distintas etapas de un proceso, con controles y supervisión humana. Esto abre oportunidades para repensar cómo se organiza el trabajo dentro de las instituciones.

Finalmente, una cuarta tendencia es el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y formas de relacionarse con los clientes. La IA permite avanzar hacia servicios más personalizados, aprovechar mejor la información disponible y atender necesidades específicas de empresas y personas. Esto puede modificar tanto la oferta de servicios financieros como las condiciones de competencia.

Las Jornadas de Finanzas se realizan en el marco de la Maestría en Finanzas de UM, ¿cuáles son las principales herramientas que brinda esta formación?

Las Jornadas “IA & Finanzas” reflejan una necesidad central de la formación financiera actual: combinar fundamentos sólidos de finanzas con la capacidad de comprender e incorporar las transformaciones tecnológicas que generan nuevas posibilidades para empresas e instituciones financieras.

La Maestría en Finanzas de la UM, desde siempre, ha estado centrada en los principales temas de las finanzas corporativas, la gestión de riesgos, el mercado de capitales y el análisis de inversiones, comprender el contexto macroeconómico en el que operan las empresas e instituciones financieras, los modelos de regulación y gestión bancaria y los distintos temas vinculados a la Administración y Finanzas de empresas (contabilidad, impuestos, control de gestión, por ejemplo).

A lo largo de los años, la Maestría en Finanzas ha fortalecido la formación en el uso y análisis de datos, incorporando cursos y talleres sobre gestión de bases de datos, análisis de información y herramientas de visualización. Hoy, estamos avanzando en la incorporación de herramientas de IA, con el objetivo de que nuestros estudiantes comprendan su potencial y usen las principales herramientas para mejorar la productividad, automatizar tareas y potenciar el análisis financiero. Nos interesa especialmente que los profesionales aprendan a integrar la IA en su trabajo y aprovechar las oportunidades que genera, sin perder de vista la importancia del criterio basado en la experiencia y los fundamentos financieros para tomar buenas decisiones.

Daniel Ferrés durante las Jornadas de Finanzas 2026

La Maestría comenzó en 2004 y cuenta con más de 400 egresados en el país, ¿cuál es el perfil de esos egresados? ¿Ha cambiado?

Más de veinte años de trayectoria y más de 400 egresados reflejan una comunidad importante de profesionales vinculados a las finanzas en Uruguay, que se desempeñan en empresas comerciales, industriales y de servicios, instituciones financieras, consultoras y en el sector público.

Lo que ha cambiado significativamente es el contexto en el que esos profesionales desarrollan su actividad y toman decisiones y, por otro lado, las tecnologías disponibles. Los conocimientos tradicionales de finanzas siguen siendo fundamentales, pero hoy necesitan complementarse con una comprensión cada vez mayor de los datos, la tecnología y las transformaciones que están experimentando las organizaciones.

El rol financiero en las empresas es cada vez más transversal, participando no solamente en decisiones de inversión, financiamiento y gestión de riesgos, sino también en cuestiones estratégicas, de innovación y de transformación. La IA refuerza esa evolución, sobre el rol de la función financiera en empresas e instituciones financieras. En un entorno donde muchas tareas de procesamiento y análisis de datos pueden automatizarse, adquieren mayor importancia el pensamiento crítico, la capacidad de formular buenas preguntas, interpretar resultados y trabajar con profesionales de distintas disciplinas, aportando el criterio financiero. Ese es precisamente el desafío que buscamos acompañar desde la Maestría en Finanzas: mantener la solidez de la formación financiera y complementarla con las nuevas capacidades y herramientas que necesitan los profesionales financieros para generar valor, previsibilidad y apoyar la toma de decisiones en organizaciones cada vez más tecnológicas.