Instituto Neone se expande en Uruguay: oportunidades de franquicias de idiomas en el interior y Montevideo

El Instituto Neone inicia una nueva etapa de expansión en Uruguay y busca emprendedores e inversores interesados en desarrollar franquicias educativas. Con más de 30 años de trayectoria en la enseñanza de idiomas, presencia en Argentina, Uruguay y Paraguay, más de 50 sedes y una propuesta que abarca 17 idiomas y cuatro modalidades de cursada, la marca apuesta a ampliar su presencia en el mercado uruguayo y llevar su modelo educativo a nuevas ciudades.

La propuesta engloba una institución con un modelo de negocio apoyado en una estructura académica, tecnológica y comercial ya desarrollada. Para quienes deciden incorporarse como franquiciados, esto significa contar con una marca con trayectoria, programas de enseñanza, herramientas de gestión, sistemas tecnológicos y acompañamiento permanente, sin tener que construir el camino desde cero.

Al frente de esta expansión se encuentra Virginia Méndez, responsable de la Máster Franquicia Neone Uruguay, quien conoce el modelo desde ambos lados: primero como franquiciada y actualmente como responsable del desarrollo de la marca en el país. «Crecés profesional y económicamente. Aprendés a gestionar porque realmente es un paso a paso», señaló.

El diferencial: una estructura que acompaña al franquiciado

Uno de los principales atractivos del modelo es que el emprendedor no tiene que desarrollar por su cuenta la estructura necesaria para poner en funcionamiento un instituto de idiomas. Neone proporciona programas académicos, metodología, herramientas tecnológicas y sistemas de gestión, además de acompañamiento en áreas como administración, ventas, marketing, pedagogía y gestión.

«Realmente como franquiciado te sentís muy seguro de que no fallarás y que tendrás respuesta permanente de la marca. Eso es súper importante y no es un cliché, porque lo viví desde adentro», afirmó Méndez. Este acompañamiento busca que el franquiciado pueda concentrarse en una de las tareas centrales del negocio: desarrollar el mercado, atraer alumnos, liderar equipos y crecer.

Por eso, Neone no limita su búsqueda a personas provenientes del ámbito educativo. El perfil que busca para esta etapa es emprendedor, activo y comercial, con capacidad de gestión y vocación para liderar un proyecto. Administradores, empresarios, profesionales de ventas, comerciantes o personas con experiencia en gestión pueden incorporarse al sector educativo respaldados por una estructura académica que ya existe.

La expansión de Neone en Uruguay contempla tanto Montevideo como ciudades del interior. En esta primera etapa, la marca identificó como zonas estratégicas Montevideo, Salto, Maldonado, Colonia, Lavalleja y Paysandú, aunque el plan continúa abierto a nuevas oportunidades. En Uruguay, la institución ya cuenta con más de 500 alumnos desde su llegada al país hace tres años, y a nivel regional la red supera los 25.000 egresados.

Los alumnos llegan por motivos diversos: algunos buscan mejorar sus oportunidades laborales, otros prepararse para viajar, estudiar en el exterior o adaptarse a nuevos contextos internacionales. Neone aprovecha esa diversidad con una propuesta que no se limita al inglés: actualmente ofrece 17 idiomas, entre ellos portugués, italiano, francés, alemán, japonés, coreano, chino y Lengua de Señas Uruguaya.

A esto se suma un modelo flexible de cursada. Se ofrecen clases presenciales, online grupales o personalizadas, y una modalidad asincrónica denominada Neoneflex, que permite al alumno organizar sus tiempos. Hay propuestas anuales para niños y adultos, intensivas y superintensivas, además de clases individuales para quienes necesitan alcanzar objetivos en períodos más breves.

Mujer sostiene una pantalla con palabras en varios idiomas. Foto: Magnific.

Invertir en una actividad con demanda permanente

La necesidad de adquirir nuevos conocimientos se renueva constantemente. En el caso de los idiomas, además, las motivaciones pueden aparecer en diferentes etapas de la vida y por razones muy diversas. Para Neone, esa característica permite combinar una oportunidad empresarial con el impacto que tiene la educación sobre las posibilidades de cada alumno.

«Quien invierte en educación busca naturalmente rentabilidad, porque está desarrollando una empresa. Pero al mismo tiempo sabe que cada estudiante está ampliando sus posibilidades. Esa combinación entre negocio e impacto es muy poderosa», expresó Méndez.

La marca obtuvo el primer puesto en la categoría Marca Emergente de los Premios Internacionales de Franquicia FIAF 2026 y forma parte de la Organización Internacional para la Educación Permanente y de Global Language Assessment. Su modelo busca mantener una identidad común en las distintas sedes, con observaciones sistemáticas del equipo docente, reuniones periódicas y encuestas a alumnos y familias para evaluar y ajustar la propuesta pedagógica.

Así, para quienes buscan emprender dentro de un sector con demanda sostenida, la expansión de Instituto Neone permite ingresar al negocio educativo con una propuesta ya desarrollada y el acompañamiento de una red con más de tres décadas de experiencia.