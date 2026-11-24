Universidad ORT Uruguay apuesta a formar profesionales que no solo sepan cómo funciona la tecnología, sino que también puedan identificar para qué sirve, qué problemas puede resolver y de qué manera contribuye a los objetivos de una organización. En un escenario en el que el volumen de datos crece a un ritmo acelerado y la inteligencia artificial amplía las posibilidades de análisis, esa combinación de conocimientos se vuelve cada vez más valiosa. Por eso, a partir de marzo de 2027, la Licenciatura en Sistemas de ORT sumará una nueva orientación en Ciencia de Datos.

“La tecnología tiene que estar al servicio de los objetivos de una organización”, sostuvo el doctor Daniel Calegari, coordinador académico de la carrera. Para lograrlo, no alcanza con que los equipos técnicos conozcan las herramientas disponibles ni con que las áreas de negocio tengan claros sus objetivos: es necesario que ambos saberes dialoguen. Ese es uno de los desafíos que enfrentan hoy las empresas y, también, una de las capacidades que desarrolla la formación en Sistemas en ORT.

Profesionales que conectan exitosamente tecnología y negocio

Una solución tecnológica puede ser sofisticada y, sin embargo, no ser capaz de resolver una necesidad concreta. Del mismo modo, una organización puede conocer muy bien su actividad, pero no identificar qué herramientas tecnológicas le permitirían mejorar sus procesos o abrir nuevas oportunidades. Para Calegari, el valor está en conectar esos dos mundos.

“Podemos contar con expertos en distintas áreas, pero, si no comprenden lo que cada uno puede aportar, el diálogo entre ellos no necesariamente será fluido”. señaló el coordinador académico. Por eso, ORT apunta a desarrollar una mirada híbrida. Los estudiantes adquieren conocimientos para construir software y comprender cómo funcionan los sistemas, al tiempo que se aproximan a la gestión de las organizaciones y a las necesidades que surgen en el ámbito profesional. El trabajo colaborativo, los proyectos y el contacto con la industria forman parte de ese proceso.

En ese sentido, los proyectos finales pueden vincularse con necesidades concretas de una empresa o partir de una idea innovadora de los propios estudiantes. Así, la formación permite trabajar con problemas que requieren tanto conocimientos tecnológicos como capacidad para analizar situaciones, coordinar esfuerzos y proponer soluciones.

Doctor Daniel Calegari, coordinador académico de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Foto: Butiá Films.

Ciencia de Datos: convertir información en conocimiento

Cada interacción digital deja rastros de información. Una compra, una consulta en una aplicación, el uso de un servicio o el tiempo que demora un trámite generan datos que pueden convertirse en información. Cómo funciona una organización o qué experiencias tienen sus usuarios son algunas de las conclusiones que pueden surgir de esto. El desafío consiste en procesar esa información, encontrar patrones y obtener conclusiones que ayuden a decidir qué conviene mejorar.

En eso consiste, en términos generales, la Ciencia de Datos: combinar métodos y conocimientos de áreas como la estadística, la programación, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático —machine learning— para extraer información relevante y transformarla en conocimiento útil. Eso es lo que hace única a la nueva propuesta de Ciencia de Datos, según Calegari.

Las aplicaciones son diversas. Una entidad financiera puede analizar en qué etapa se demora la aprobación de un crédito y estudiar cómo agilizar el proceso. Una empresa puede evaluar si sus sistemas de información le permiten conocer la satisfacción de sus clientes. Otra puede utilizar los datos para pensar nuevas formas de prestar un servicio o relacionarse con sus usuarios.

En todos esos casos, los datos no son un fin en sí mismo, sino un medio para obtener información relevante que pueda ser traducida en acciones concretas: optimizar procesos, mejorar sistemas, comprender necesidades o identificar oportunidades de negocio.

Un hombre trabaja con datos en su computadora. Foto: Magnific.

Una nueva orientación para profundizar la formación

La nueva orientación en Ciencia de Datos de la Licenciatura en Sistemas de ORT incorpora un conjunto de materias electivas que permitirá a los estudiantes interesados profundizar en conocimientos vinculados con esta disciplina. Esto —subrayó Calegari— se apoya en una formación que ya incluye bases matemáticas, estadística, programación, desarrollo de software y machine learning, entre otros conocimientos.

La inteligencia artificial atraviesa la formación de la carrera. No se limita al aprendizaje de sus fundamentos: también se incorpora a distintas áreas de aplicación y se promueve el uso de estas herramientas de manera segura, razonable y responsable. En Ciencia de Datos, en particular, el aprendizaje automático permite analizar conjuntos de información cuya complejidad sería difícil de abordar con herramientas tradicionales por sí solas.

El desarrollo de software y la Ciencia de Datos representan dos caminos profesionales relevantes dentro del área de Sistemas. El primero se orienta a diseñar y construir soluciones informáticas de distinta naturaleza, desde sistemas de gestión hasta aplicaciones, plataformas y videojuegos. El segundo se enfoca en extraer, procesar e interpretar datos para generar conocimiento que ayude a las organizaciones a tomar mejores decisiones.

La Licenciatura en Sistemas de ORT busca preparar a sus estudiantes para construir una base tecnológica sólida y, al mismo tiempo, comprender cómo esa base puede aportar valor en diferentes contextos. Quienes opten por la nueva orientación podrán profundizar en Ciencia de Datos, una disciplina aplicable a organizaciones públicas y privadas, más allá de que su actividad principal esté vinculada o no con la tecnología.

Para Calegari, la necesidad de profesionales con conocimientos informáticos no se restringe a la industria del software: hoy, prácticamente cualquier organización depende de sistemas tecnológicos para funcionar, atender a sus usuarios y evolucionar. En ese escenario, contar con personas capaces de desarrollar soluciones, interpretar información y conectar las posibilidades técnicas con los objetivos del negocio se vuelve una ventaja.

La propuesta de ORT combina, fundamentos técnicos, comprensión organizacional, trabajo en equipo y experiencias vinculadas con problemas reales. Con la nueva orientación en Ciencia de Datos, se amplían las posibilidades de profundización para quienes quieran explorar cómo la información puede convertirse en una herramienta para innovar, mejorar procesos y acompañar la transformación digital.