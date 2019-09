Anep dice que busca evitar "desafiliación educativa" de niño que denunció bullying

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de que el miércoles Fausto Gabito, un adolescente de 12 años que estudia en la UTU Alfredo Zitarrosa de Ciudad del Plata (San José), denunciara que sufre bullying en ese centro educativo, este jueves la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) se refirió a este hecho a través de un comunicado.

Entre otros, el texto indica que “la administración y el centro educativo en particular vienen siguiendo el caso y tomando todas las medidas necesarias para la protección de la trayectoria educativa del estudiante”.

“Se busca evitar así cualquier posibilidad de desafiliación educativa, aplicando los protocolos existentes a través de un colectivo comprometido con su trabajo y con las situaciones particulares de los y las estudiantes”, agrega el comunicado. “Es bajo ese entendido, y como suele aplicarse en todos los casos de certificación médica prolongada, que la Unidad Coordinadora de Atención al Estudiante (UCAE) del CETP, plantea entre otras alternativas la realización de tareas a distancia durante el tiempo que dure la certificación”, sostiene.

Anep señala además que “la preocupación y acción institucional es previa a las denuncias públicas amplificadas por la familia del estudiante”.

Agrega, por otra parte, que los docentes, los funcionarios y el equipo técnico de la UTU a la que concurre Fausto están abocados “a la profundización de las acciones que contribuyan a garantizar la continuidad educativa del estudiante”.

"Me dijeron que estudie en casa y que al final voy a hacer unas pruebas, y a mí no me parece justo porque yo quiero estudiar, quiero tener un buen año y no me parece justo que los malos tengan que quedarse en la UTU y yo no pueda estudiar. Prefiero estudiar que pasar con miedo toda mi vida", relata Fausto en el video que filmó tras la reunión que tuvo junto a su madre con la UCAE y que se viralizó en las últimas horas.