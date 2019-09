Fausto: el niño que denunció que sufre acoso en la UTU y al que le pidieron que estudie en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fausto Gabito tiene 12 años y es estudiante de la UTU Alfredo Zitarrosa ubicada en Ciudad del Plata, en el departamento de San José. Le gustan las clases de robótica, le caen bien los profesores y quiere seguir aprendiendo, pero tiene miedo.

"Yo soy un niño que ha pasado por mucho, tengo 12 años, y me ha pasado que me quisieron apuñalar, me han robado el celular, me han pegado entre tres en el piso y yo me he tenido que tapar la cara y no sé quiénes son. He pasado por muchas cosas", dice en un video que en pocas horas se compartió miles de veces en redes sociales.

Las denuncias se hicieron ante los profesores, los adscriptos, los educadores, la dirección de la UTU e incluso ante la Policía, pero la situación no cambió. "La respuesta de la directora fue que son chicos, que son las hormonas, que tengo que decirle a mi hijo que se defienda porque se está abriendo camino a la vida", contó a El País Águeda Peraza, madre de Fausto.

El año pasado terminó la escuela y la directora le recomendó a su madre que lo anotara en la UTU porque notaba que le gustaba mucho la robótica. "Acá es todo muy pacífico, nosotros hablamos mucho sobre la convivencia pacífica", le dijeron desde la escuela técnica a Peraza. Pero desde el segundo mes del curso los problemas empezaron y nunca terminaron.

"Los primeros días de abril fue un chico con una navaja, Fausto me contó y yo fui a avisar a la adscripción y así se fueron dando los hechos", cuenta Peraza a El País.



"El acoso que sufre de sus compañeros, que son mayores porque tienen 15 y 16 años, es continuo", agregó.



"Tenemos que hacer justicia"

Cansados de la situación y en busca de una solución Fausto y su madre fueron a las Unidades Convivenciales de Acción Educativa (UCAE), ubicada en Montevideo, y que dependen de la UTU Central.



"Me dijeron que estudie en casa y que al final voy a hacer unas pruebas, y a mí no me parece justo porque yo quiero estudiar, quiero tener un buen año y no me parece justo que los malos tengan que quedarse en la UTU y yo no pueda estudiar. Prefiero estudiar que pasar con miedo toda mi vida", relata Fausto en el video que se viralizó.



"Sé que hay gente que también pasa por esto, seguramente, y me parece que tenemos que hacer justicia. No puede ser que pasemos por muchas cosas y nosotros tengamos que salir o cambiarnos porque ellos se quedan ahí y no los expulsan", dice y agrega: "Merecemos algo mejor".



Animarse a hacerlo público.

Con el ánimo por el piso y una sensación de injusticia tras el consejo de estudiar en casa fueron a visitar a su abuela, que vive en Montevideo. Con la idea en la cabeza de que algo había que hacer se manejaron las opciones para que la situación no quedara así.



"Nosotros no tenemos plata para un abogado, ni el Codicen (Consejo Directivo Central) ni la UTU nos dieron ninguna respuesta y le pregunté directamente a Fausto: '¿vos querés hacerlo público?' y me dijo que le parecía bien", relató Peraza.

El es mi hijo Fausto Emanuel.Antes de hacer este vídeo,lo consideramos todo el día,lo hablamos en familia,le preguntamos varias veces,si estaba seguro de hacerlo público, y el dijo que si,xq quiere que se haga justicia.

El bullying es algo serio, que tenemos que hacerlo visible pic.twitter.com/TIfHy5Nh0c — Agueda💖 (@AguedaPreza) September 11, 2019

La idea del video surgió entre los dos y decidieron que sería él quien contara la situación, con sus palabras, explicando qué es lo que pasa para que todos lo supieran.



Lo grabaron, lo subieron y en pocas horas su historia ya se conocía en todas partes. "Por ahora me llamaron del Codicen, me preguntaron cómo había sido la reunión y cuál era mi apreciación", dijo Peraza y detalló: "Yo les dije que fueron muy correctos, que mostraron empatía pero que no nos dieron una solución porque yo no soy profesora y aislar al niño no es la solución".



La promesa de que se iba a ver la situación quedó latente.



Consultada por El País, Nilsa Pérez, directora general de la UTU, informó que estaba al tanto de la situación y que se trabaja sobre el tema haciendo el seguimiento.



"La institución ha actuado, sigue actuando y seguirá actuando en este tema. Este es un caso del que yo ya tenía informes elevados antes de la fecha de que él (Fausto) saliera emitiendo su reclamo", expresó. "Estamos actuando en consecuencia", agregó.