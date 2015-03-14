Dos caras de la Policía: son heridos y acosados, pero miles quieren entrar

Fue una semana extraña para la Policía. Dos agentes resultaron baleados en distintos hechos y en al menos un par de operativos en zonas periféricas los vecinos obligaron a los uniformados a replegarse.

La presidenta de la Unión de Sindicatos Policiales, Patricia Rodríguez, afirma que la hostilidad hacia los policías en las zonas rojas aumenta y ha obligado a muchos a mudarse.

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Sin embargo, entre martes y viernes más de mil personas acudieron al llamado del Ministerio del Interior para cubrir 220 cargos de agente de segunda. Varios testimonios recabados por El País coinciden en señalar que se anotan tentados por el salario, de unos $ 25.000, y la seguridad laboral.

“Es un trabajo para toda la vida”, dicen. El Ministerio del Interior habilita a hacer excepciones e incorporar a aspirantes con sexto de escuela terminado. También hay militares que se presentan porque el salario es muy superior al que hoy cobran en el Ejército.

Otros dicen que es vocacional y tienen familiares que son policías. Entienden que el riesgo o la exposición a la que se someterán en las calles vale la pena.

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