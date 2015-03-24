Denunció el robo de su moto, pero la alquilaba para que cometan rapiñas

Una mujer de 28 años fue procesada y deberá cumplir prisión domiciliaria por haber denunciado el robo de su moto. En realidad se la alquilaba a un conocido que diariamente, después de realizar rapiñas, le entregaba dinero a cambio.

Una mujer fue procesada y deberá cumplir arresto domiciliario por haber denunciado el robo de su moto, cuando en realidad la alquilaba a un conocido para que cometa rapiñas.

La mujer tiene 28 años y un antecedente penal por suministro de drogas.

Había arreglado con un conocido suyo en prestarle su moto a cambio de sumas de dinero que todos los días el hombre le entregaba de lo que había obtenido en los robos que cometía.

En las últimas horas el hombre la llamó y le aconsejó que

denunciara la moto como robada, ya que había tenido un contratiempo al cometer un arrebato.

La mujer realizó la denuncia en la Seccional 14ª, donde dijo a la Policía que desconocidos le habían robado la moto que había dejado estacionada en un supermercado del barrio Las Canteras.

Cuando le dijeron que la moto se encontraba en la Comisaría 9ª se presentó allí para retirarla y quedó detenida al establecerse su relación con la persona que venía cometiendo las rapiñas.

Fue procesada por un delito de simulación de delito y la Policía busca ahora al hombre.

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