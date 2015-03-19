Delincuente terminó en la cárcel gracias a una tarjeta STM

Una pareja subía a los ómnibus, pagaba boleto y luego robaba al chofer conductor. Pero gracias a información de la tarjeta delSistema de Transporte Metropolitano, que los delincuentes usaban para viajar, fueron identificados. El hombre está preso y buscan a la mujer.

El conductor de un ómnibus realizó días atrás una denuncia policial, ya que había sufrido un robo en su coche.

El hombre dijo a la Policía que otro conductor se había comunicado con él para decirle que una pareja le había entregado una cartera con varios documentos a su nombre. Ante lo sospechoso del caso este trabajador también realizó una denuncia y la Policía solicitó a la empresa las filmaciones del coche.

Con éstas lograron comprobar que la pareja pagaba boleto al subir y mediante un descuido le robaban dinero al chofer cobrador. Luego bajaban.

La Policía recibió varias denuncias similares, por lo que pidió información a la empresa de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), ya que la pareja la utilizaba al momento de abonar el boleto.

Identificaron a la propietaria de la tarjeta y al comparar los datos con el sistema de gestión policial se comprobó que la mujer estaba procesada sin prisión, y que su pareja había sido procesado con prisión en 2012 por el delito de hurto. Además, el hombre tiene varios antecedentes.

La pareja apareció en varias filmaciones como autores de varios robos a ómnibus.

Luego de realizar una vigilancia del domicilio de los mismos por parte de personal del programa de Bus Seguro, detuvieron al hombre y luego fue procesado con prisión por dos delitos de hurto. Se liberó la orden de detención para la mujer.



Hubo tres aumentos en un año. Foto: L.Carreño.

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