Delincuente robó un almacén y baleó a la dueña

Un hombre armado llegó a un almacén de Barros Blancos y amenazó al propietario y a su mujer exigiéndoles el dinero de la recaudación. Antes de irse disparó varias veces.

La Policía trabaja para aclarar una rapiña en un comercio de Barros Blancos, donde una mujer resultó herida de bala.

El almacén está ubicado en la zona de Villa El Tanque. Un hombre ingresó y amenazó con un revólver al propietario del comercio y a su señora.

Les exigió el dinero de la recaudación y disparó varias veces, hiriendo a la mujer, de 59 años.

La víctima fue atendida trasladada a un centro de salud y le diagnosticaron una herida de bala en la zona toráxica.

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