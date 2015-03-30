Balacera en San Carlos: un muerto y un herido

Un muerto y un herido es el saldo de una refriega registrada a 23:45 del sábado en una casa de la calle Basilio Araújo frente al estadio del Club Libertad de la ciudad de San Carlos, informó la Policía.

La Policía realiza varios operativos para detener a los autores del ataque que costó la vida a una persona y dejó a la otra herida de consideración.

Fuentes del caso indicaron que dos sujetos ingresaron a una precaria vivienda de unos doce metros cuadrados ocupada por Oscar Arrieta, uruguayo de 45 años y Héctor Zurbriat, de 31, ambos con profusos antecedentes penales. El occiso regenteaba una boca de pasta base y marihuana, según la información trascendida en las últimas horas.

Los sujetos que ingresaron a la vivienda efectuaron varios disparos sobre los ocupantes de la misma. Arrieta recibió dos balazos: uno en el abdomen y otro en la espalda. Murió cuando era atendido en el Hospital de San Carlos.

El otro herido fue derivado a un nosocomio privado de la ciudad de Maldonado, donde se encuentra internado.

Fuentes del caso estiman que los asesinos ingresaron a robar la droga o para matar a los dos ocupantes por alguna deuda contraída en el negocio de los narcóticos.

Móviles policiales de la Seccional Segunda y de Radio Patrulla llegaron poco después al escenario del crimen. Los efectivos hallaron marihuana y pasta base. En medio del revuelo registrado llegó a la vivienda un sujeto en bicicleta exigiendo droga. En el instante fue detenido y conducido a dependencias de la Seccional Segunda. En el lugar se hizo presente el jefe de Policía, inspector Erode Ruiz y demás integrantes del comando de la Jefatura de Policía de Maldonado.

RESTOS ÓSEOS

Policía Científica de San Carlos analiza los restos óseos hallados en la noche del sábado en el frente de una vivienda. Los mismos fueron encontrados por la dueña de casa, quien de inmediato dio aviso a la Policía por el teléfono de emergencias 42911. Los efectivos constataron que se trataba de un cráneo y de un hueso largo, posiblemente una tibia. La policía recorrió el lugar en busca de más restos.

Vecinos vivieron con temor el intercambio de disparos. Foto: R. Figueredo

Ocurrió en una boca de droga, en posible ajuste de cuentas