Asaltos a unidades militares: hubo 32 intentos en 3 meses

Sospechan de tráfico de armas a Brasil.

En lo que va de este año, hubo 32 intentos de ingresos a cuarteles y en 11 de ellos hubo disparos. La información fue aportada ayer por el senador nacionalista Javier García a los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) en la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado.

En enero hubo 14 intentos de ingreso a cuarteles, 14 en febrero y cuatro en marzo. El episodio más conocido se produjo el 7 de enero, cuando un grupo de hombres ingresó en el Batallón de Infantería y logró hacerse de dos fusiles de asalto Steyr, de gran poder de fuego, y en su huida hirieron a un soldado en una pierna.

Las unidades del Ejército en San José (Batallón de Infantería 2), Sarandí del Yi (Caballería Blindada 2) y Durazno (Infantería Blindada 13), todas pertenecientes a la División de Ejército II, sufrieron sendos intentos de robos que fueron repelidos con disparos por parte de los soldados de guardia.

En el caso de la unidad de Sarandí del Yi, a media tarde un auto estacionó enfrente y, en actitud sospechosa, sus ocupantes comenzaron a sacar fotos. El mismo día, a medianoche otra camioneta estaba en actitud sospechosa, cuando un guardia hizo un disparo de advertencia. El vehículo escapó del lugar. En la unidad de Durazno, Infantería 13, desconocidos ingresaron pero fueron repelidos, lo mismo que en la unidad castrense de San José, Infantería 2, donde ingresaron por la zona de viviendas para el personal.

García sospecha que detrás de estos intentos de robos en cuarteles están organizaciones vinculadas al crimen organizado y al tráfico de armas hacia Brasil. Además señaló que hubo soldados que denunciaron haber sido extorsionados para conseguir municiones para las armas que habían sido robadas.

El senador reclamó que el tema fuera tomado con "mayor seriedad" por parte del gobierno, que solo admitió 11 casos. "Que el ministro del Interior frente al ministro de Defensa diga: Yo no estoy enterado de esto, es muy preocupante", insistió el senador.

El Ministerio de Defensa informó solo de 11 episodios, de los cuales se destacó el robo de una bicicleta, comentó García. "Estamos hablando de un tema muy serio, lo llamativo es que los ministerios no tuvieran información. Estamos ante un ministerio ausente", acotó.

Más incautaciones.

Bonomi dijo a la salida del Parlamento, que dentro de la Comisión, el ministro de Defensa informó sobre 11 intentos de ingreso a cuarteles. La información que maneja indica que estos intentos de ingresos a cuarteles "no están vinculados a un grupo organizado criminal".

Aunque agregó que puede haber una intención de robar las armas de militares para venderlas a personas que buscan cometer delitos. Bonomi dijo que no se pudo identificar claramente a las personas que estaban detrás de estos intentos de ingreso a cuarteles.

Según Bonomi, en el 2014 hubo cuatro veces más incautaciones de armas que robos. Mientras los hurtos "están al mismo nivel" que en 2010, las incautaciones de armas robadas aumentaron. Por su parte, el senador Ernesto Agazzi (MPP) dijo que hay una "gran demanda" de armas en el mercado ilegal a precios altos. "Existe una necesidad de armas por parte de los delincuentes. Eso aumenta la presión sobre los cuarteles", concluyó.

Se registraron varios intentos de asaltos a unidades del Ejército en los últimos meses. Foto: F. Ponzetto.

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