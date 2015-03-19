Apedrearon ómnibus y una pasajera debió ser trasladada al hospital

Un ómnibus que ayercirculaba por Lezica fue apedreado ya raíz de los daños ocasionados en una de las ventanillas una mujer de 61 años resultó herida en uno de sus ojos.

Este miércoles, minutos antes de las 14 horas, un ómnibus que circulaba por avenida Lezica y Pinta fue apedreado.

Personal policial concurrió al lugar y constató los daños en una de las ventanillas del vehículo. Además, una de las pasajeras había resultado herida.

La mujer tiene 61 años y fue atendida en el momento por médicos de una emergencia móvil. Pero luego fue trasladada a un hospital de la zona a raíz de la herida en uno de sus ojos.

La Policía intenta identificar a los responsables de los daños.

lezica