Amenazas a Díaz: recusan a los ministros de la Corte

Por orden de la fiscal Mónica Ferrero, la Policía busca dos armas que están a nombre del abogado penalista, Juan José Ayala, quien ayer fue acusado formalmente de amenazar de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

En un allanamiento realizado en la casa de Ayala, la Policía encontró otros dos revólveres: uno de ellos tenía la numeración limada y el otro carecía de registrado estatal. Los dos revólveres estaban aptos para disparar, dijo una fuente del caso a El País.

En una audiencia de formalización de la investigación penal presidida por el juez Huberto Álvarez, Ferrero presentó pruebas sobre que Ayala estaba involucrado en la amenaza de muerte telefónica realizada contra el fiscal de Corte el 18 de noviembre del año pasado. "Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle", dijo una voz a un oficial que atendió el teléfono.

Ferrero inició una investigación y ordenó varias interceptaciones telefónicas.

En una de ellas, Ayala relató a su mecánico que había amenazado de muerte a Díaz. Al ser interrogado en la Fiscalía, el mecánico señaló que no le dio importancia a las palabras de Ayala porque éste siempre hablaba contra el fiscal de Corte y el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), que entró en vigencia a partir del 1° de noviembre del año pasado.

Ferrero consideró en la víspera que, además de las amenazas, Ayala incurrió en dos delitos de tráfico de armas de fuego y municiones. También lo acusó de tenencia de armas.

En la audiencia de formalización, los abogados de Ayala, Gustavo Salle y el fiscal Enrique Viana presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal y recusaron a todos los ministros de la Suprema Corte, una medida inusual.

Salle y Viana entendieron que todos los ministros de la Corte opinaron favorablemente sobre el nuevo CPP y, por ende, están incapacitados para pronunciarse sobre la viabilidad o no del recurso.

Los ministros de la Corte podrán apartarse de sus cargos si entienden que la causal manejada por los abogados de Ayala es válida. En ese caso se nombrará una nueva integración de la Suprema Corte mediante sorteo entre los ministros de los tribunales de Apelaciones.

Ayala, quien había sido detenido el jueves 15, fue liberado tras la presentación del recurso.

Al finalizar la audiencia, Salle señaló que se iba satisfecho porque estaba luchando por la República. "Acá se instaló un Código del Proceso Penal foráneo que afecta a nuestro sentir nacional. Este gobierno introdujo un código yanqui", agregó Salle.

Viana dijo que la solicitud de formalización de investigación de Ferrero no es una prueba en sí. "Es muy común que los uruguayos tengan armas en sus domicilios sin papeles", dijo el exfiscal. Agregó que prueba es lo que presenta ante la Justicia y no lo que "se dice".

El penalista Jorge Barrera, quien participó en la audiencia en representación de Díaz, expresó en rueda de prensa que se hizo la formalización de la investigación penal porque existían suficientes elementos probatorios.

Barrera señaló que los abogados defensores llevaron adelante una "estrategia conocida" al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Código del Proceso Penal.

"Esa estrategia la hicieron también con el código anterior. Tienen cuatro o cinco fallos negativos a sus planteos. Para la Fiscalía existen elementos objetivos para formalizar: está identificada la persona y la comisión de delitos", dijo Barrera.

Los audios.

Las interceptaciones telefónicas a Ayala y Salle, obtenidas ayer por Subrayado y El País, revelan sus críticas al nuevo CPP.

Ayala: Ahora hubieron (SIC) amenazas (contra Díaz).

Salle: Eso es verso. Quien va a amenazar al mequetrefe ese. No sirve para nada. Es como una moneda falsa. Se está victimizando porque el nuevo Código del Proceso Penal es un verdadero desastre.

Ayala: ¿Qué solución práctica puede haber?

Salle: Ninguna. Seguir aguantando la mecha. Los uruguayos se acostumbraron a aguantar la mecha.

Ayala: El trabajo me bajó radicalmente.

Salle: No hay laburo. Está todo paralizado.

Ayala: Estatizaron a la Justicia Penal.

Salle: A la defensa estatizaron.

Ayala: Habrá que seguir empujando a ver si se cae (el nuevo CPP).

Salle: Este pueblo está muy bajo.

"Ahora voy a despedazarlo"

"Estoy escondiendo el revólver, el 32 nuevo que tengo. Cuando yo amenacé a Díaz dije que era un comando y se cagaron, yo preví que me hicieran un allanamiento así no me podían joder y escondí tanto el 32 nuevo, que no lo encuentro. Lo metí en el gimnasio con bolsas y todo. (...) Ahora ando con un revólver de un coronel (...) Vos sabés que ahora tiene lío Díaz. El ministro (Eduardo Bonomi) y por el asunto del Código y esas cosas. Y Díaz sacándose fotos en el interior. Lo van a matar entre Zubía y Salle. Yo estoy atento para caerle arriba y despedazarlo". Penalista José Ayala.