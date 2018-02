Fiscal sobre amenazas de abogado: "Preocupa que se trate de un expolicía que tiene armas"

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, indicó que "no es agradable estar de cartón ligador" en referencia a las amenazas de muerte que recibió por parte de un abogado, quien fue liberado en este jornada.



El fiscal indicó en entrevista con Subrayado que tras una amenaza, el procedimiento que se sigue es realizar la denuncia correspondiente lo que desata un protocolo para reforzar tanto su seguridad como la de su familia. Estos protocolos "no son agradables aunque el fin sean proteger", aseguró.



Díaz expresó que en este caso en particular "preocupa que se trate de un expolicía que tiene armas, que anda siempre armado", indicó acerca del abogado que fue detenido por ser el presunto autor de la amenaza.



"Hay una admisión de estos hechos en una escucha telefónica", indicó Díaz y dijo que el número de las escuchas que le fueron realizadas al abogado, en las que expresa su odio hacia el fiscal, coinciden con el número que llamó a la Fiscalía para realizar la amenaza.



Según el fiscal "hay un odio claramente manifestado, un deseo de que me saquen del cargo y de que el proceso del nuevo Código del Proceso Penal retroceda".



El abogado fue liberado luego de que sus dos defensores, Gustavo Salle y Enrique Viana, presentaran un recurso de inconstitucionalidad que genera que "autiomáticamente se suspendan los autos y se envíen a la Suprema Corte de Justicia", explicó Díaz a Subrayado y agregó "es un mecanismo dilatorio" ya usado anteriormente por estos profesionales.



Continuar con la investigación "dependerá de los tiempos de la Corte. Yo aspiro como ciudadano a que se resuelva rápidamente".



Por otra parte explicó que con el inicio del nuevo código se esperaban quejas y reticencias pero no "este tipo de cosas" en referencia a las amenazas. "Escuchar hablar de fobias, de odio, de muerte, de… es hasta gracioso porque metieron hasta al doctor (Gustavo) Zubía".



"La verdad que no me lo esperaba pero lo que hay que hacer es reafirmar el compromiso. Nosotros no queremos impunidad, lo que queremos es que efectivamente la investigación sea eficaz y eficiente porque eso es parte de la calidad democrática", anunció el fiscal.