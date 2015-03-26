A la policía herida le extraerán el proyectil

Carla Moreira, la agente que recibió el martes 10 un disparo en el ojo derecho en un intento de rapiña en el Casabó, se recupera lentamente y se prepara para una intervención quirúrgica que tratará de quitarle el proyectil.

Días atrás, en el Hospital Policial, se le hizo una ecografía al ojo dañado pero ésta no brindó suficiente información sobre el estado del mismo porque Moreira sufría un derrame. Sin embargo, los médicos pudieron constatar que el ojo no se había infectado.

Fuentes del Hospital Policial señalaron a El País que esperan intervenir el ojo dañado dentro de 15 días para extraerle el proyectil. Los médicos intentarán usar una serie de imanes para sacar la bala con el menor daño posible. En un principio, se pensó que Moreira perdería la visión de ese ojo. Ahora hay más esperanzas, según expresó un médico de dicho nosocomio.

El miércoles 11, al día siguiente del intento de asalto, Moreira fue intervenida en el Hospital Policial donde se le reconstruyeron la vista lesionada.

En ese momento, la uniformada dijo que apenas podía ver alguna sombra y que su ojo reaccionaba a la luz.

Hoy el ojo de la policía aprecia algo más de luz y cambió su coloración. Se acerca más al color marrón. Al otro día de recibir el balazo, el color del ojo dañado era gris.

Trofeo.

En la noche del martes 10, Moreira salió uniformada de su trabajo en el Centro Coordinador del Cerro. A unos 50 metros de su casa, en la esquina de Pasaje Ombú y Austria, fue sorprendida por dos rapiñeros en moto. "Quedate quieta. Dame el chaleco y el arma", le dijo uno de los rapiñeros mientras la apuntaba con un revólver calibre 22.

Moreira extrajo el arma de reglamento, un revólver calibre 38.

El delincuente disparó. La agente respondió el fuego y luego corrió hasta su casa donde descubrió que había sido herida.

La agente, en una entrevista concedida a El País, expresó: "Para ellos, matar a un policía con su arma de reglamento es un triunfo".

Casabó