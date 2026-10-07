5 de Oro quedó vacante y acumula $174 millones para el sorteo del miércoles

El 5 de Oro volvió a quedar sin ganadores en el sorteo realizado el domingo 4 de octubre, lo que llevó el pozo acumulado a unos 174.000.000 de pesos uruguayos, más de 4.100.000 dólares, que se pondrán en juego este miércoles 7 de octubre.

Según informó la organización del juego, tanto el Pozo de Oro como el Pozo Revancha quedaron vacantes tras el sorteo dominical.

Los números ganadores del Pozo de Oro fueron 2, 6, 19, 29 y 34, y la Bolilla Extra 18. En tanto, en el Revancha resultaron sorteados los números 9, 15, 44, 45 y 48.

Cómo se acumula el pozo del 5 de Oro con Revancha

El sistema del 5 de Oro funciona con sorteos periódicos en los que, si no hay aciertos del premio mayor en alguna de las dos modalidades, el monto correspondiente se traslada al próximo sorteo. Esta dinámica de acumulación es la que llevó el pozo a la cifra actual, que representa un fuerte atractivo para los próximos apostadores.

La modalidad combina dos instancias de juego en un mismo sorteo: el tradicional 5 de Oro, que requiere acertar cinco números más una Bolilla Extra, y la Revancha, una segunda oportunidad con otra combinación de cinco números. Ambos pozos quedaron sin ganadores esta vez, lo que explica la magnitud del monto acumulado para la próxima fecha.

Cuándo y cómo apostar para el próximo sorteo

El próximo sorteo será este miércoles 7 de octubre y tendrá un pozo acumulado de $174.000.000, equivalentes a más de US$ 4.100.000 al tipo de cambio actual.

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.